Политика
Российская газетаСавченко: Зеленский идет не тем путем
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала новые власти страны. По ее мнению, которое она высказала в эфире телеканала ZIK, президент Украины Владимир Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания.
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Общество
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Экономика
Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом
Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
Происшествия
В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая
Четверо граждан Китая, прибывших в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на областной минздрав.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Армия и оружие
В США могут принять на вооружение смарт-винтовку с ИИ
Общество
В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом
По данным издания, больница построена по той же модели, что и госпиталь «Сяотаншань» в Пекине, возведенный в 2003 году для борьбы с атипичной пневмонией.
Общество
Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей
Скрипали, согласно утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери 4 марта 2018 года, это спровоцировало крупный международный скандал.
Политика
Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing
Футбол
Юнес Беланда отказался переходить в «Спартак»
В текущем сезоне Беланда принял участие в 13-и матчах чемпионата Турции, забив за «Галатасарай» три мяча (впрочем, все – с пенальти).
Здоровье
В Южной Осетии карантин в школах продлили на неделю
Карантин в школах и детских садах Южной Осетии решено продлить еще на одну неделю.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Спорт
«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
Происшествия
Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске
Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Политика
Помпео объяснил Казахстану все выгоды сотрудничества с США
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Общество
В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая
Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Технологии
99 смартфонов создали пробку в Германии
Видео с 99 смартфонами, создавшими виртуальную пробку на дороге в Google Maps, и пустой от машин улицей художник Симон Векерт 1 февраля опубликовал на своем канале в YouTube.
Политика
Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран
Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
Игры
CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о болезни певицы
Продюсер МакSим Маргарита Соколова рассказала причины, по которым госпитализировали певицу.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500
В России в 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 "Прометей", рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.
Экономика
Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса
Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361
Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Китае увеличилось до 17 205 человек, число жертв опасной болезни увеличилось до 361.
Происшествия
Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ
Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту.
Гаджеты
Продажи iPhone обрушились, iPhone 9 не поможет
Вспышка коронавируса в Ухане очень сильно повлияла на текущие продажи и продолжит отражаться на поставки смартфонов в обозримом будущем.