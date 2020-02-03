Политика

Российская газетаРоссийская газетаСавченко: Зеленский идет не тем путем

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала новые власти страны. По ее мнению, которое она высказала в эфире телеканала ZIK, президент Украины Владимир Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания.
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Савченко обвинила Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний

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Савченко: Зеленский идет не тем путем

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Савченко объяснила, как во власть на Украине прошли люди с низким IQ

REGNUMвчера в 23:57
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Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

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Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
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Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом

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В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
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Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
REGNUM 02:40
Происшествия

В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая

Четверо граждан Китая, прибывших в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на областной минздрав.
РБК 00:53
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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Армия и оружие

В США могут принять на вооружение смарт-винтовку с ИИ

Актуальные Новости 01 февраля в 13:17
Общество

В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

По данным издания, больница построена по той же модели, что и госпиталь «Сяотаншань» в Пекине, возведенный в 2003 году для борьбы с атипичной пневмонией.
РБК вчера в 08:25
Общество

Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей

Скрипали, согласно утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери 4 марта 2018 года, это спровоцировало крупный международный скандал.
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Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing

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Юнес Беланда отказался переходить в «Спартак»

В текущем сезоне Беланда принял участие в 13-и матчах чемпионата Турции, забив за «Галатасарай» три мяча (впрочем, все – с пенальти).
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В Южной Осетии карантин в школах продлили на неделю

Карантин в школах и детских садах Южной Осетии решено продлить еще на одну неделю.
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В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
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Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
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Политика

Помпео объяснил Казахстану все выгоды сотрудничества с США

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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Общество

В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая

Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
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Видео с 99 смартфонами, создавшими виртуальную пробку на дороге в Google Maps, и пустой от машин улицей художник Симон Векерт 1 февраля опубликовал на своем канале в YouTube.
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Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
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В России в 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 "Прометей", рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.
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Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Китае увеличилось до 17 205 человек, число жертв опасной болезни увеличилось до 361.
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Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

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Продажи iPhone обрушились, iPhone 9 не поможет

Вспышка коронавируса в Ухане очень сильно повлияла на текущие продажи и продолжит отражаться на поставки смартфонов в обозримом будущем.
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