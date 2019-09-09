Политика

Lenta.ruLenta.ruСавченко посетовала на трудности в поиске новой работы

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne рассказала о том, что ищет новую работу. По словам Савченко, человеку с судимостями найти работу достаточно тяжело. В частности, она пожаловалась на трудности, которые связаны с возвращением на военную службу.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала
 о трудностях с поиском работы, которым она занимается через центр занятости.
РБКвчера в 20:24

Подробнее о событии

Савченко подала документы в центр занятости на Украине

РИА Новостивчера в 15:17

Надежда Савченко заявила, что из-за судимостей не может устроиться на работу

ТАССвчера в 15:50

Экс-депутат Надежда Савченко официально стала безработной

РЕН ТВвчера в 15:37

Савченко стала безработной

RT на русскомвчера в 16:17

На Украине экс-депутат Надежда Савченко официально стала безработной

Московский Комсомолецвчера в 16:30

Савченко назвала себя безработной и обратилась в центр занятости

Известиявчера в 15:42

Надежда Савченко стала официально безработной

Вести.Ruвчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика

«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти

Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс 01:19
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Технологии

ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии

Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.
РБК 02:05
Экономика

Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:04
Общество

Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре

РИА Новости 01:29
Спорт

Умер пловец из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытом море

Вчера вечером стала известна печальная новость: умер пловец из Екатеринбурга, который в минувшие выходные проплыл 30 километров в открытом море в Греции на соревнованиях Oceanman.
Твой Континент 02:12
Общество

Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати

REGNUM вчера в 09:48
Общество

В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек

Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Происшествия

Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей

ТАСС 08 сентября в 23:59
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель

Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Политика

Палата общин отклонила предложение Джонсона о внеочередных выборах

Палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
РБК вчера в 19:34
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

Итоги муниципальных выборов в Петербурге все еще не подвели

Ввести итоги голосования в систему ГАС «Выборы» требуют петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко».
Gazeta.SPb вчера в 13:12
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество

Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Происшествия

В детском саду в Чите упал потолок

ТАСС вчера в 20:55
Музыка

Православный активист вызвал Сергея Шнурова на серьёзный разговор

Online47.ru вчера в 21:01
Политика

На Украине заявили о новом обмене пленными с Россией

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что до конца года между Москвой и Киевом может состояться еще один обмен пленными.
Утро.ru 02:13
Происшествия

Рейс в Москву задержали в Красноярске из-за неисправности

РБК 00:25
Происшествия

Утром над Тюменью кружил самолет с пассажирами на борту

Новости Тюмени 72.ru вчера в 22:49
Происшествия

В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми

Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Экономика

МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн

Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
РБК 01:59
Наука

Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь

Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза вчера в 11:54
Происшествия

В Курганской области четыре человека погибли в ДТП

Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru вчера в 15:50
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

Газета.Ru 02:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова устроила скандал на съемках программы

Телеведущая Ольга Бузова устроила скандал перед съемками программы «Бородина против Бузовой».
Телепрограмма 01:50
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru вчера в 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Герой Украины. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 по 22 июля 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное