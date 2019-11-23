Политика

ИзвестияИзвестияСавченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
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Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

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Газета.Ru13:39
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В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов

ФАН 20 ноября в 19:25
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Роспотребнадзор дал оценку ситуации с радиацией в Южно-Китайском море

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Вылетел аккумулятор, разбились стекла: пьяный парень на ВАЗ врезался в столб на Малышева

На улице Малышева, недалеко от дома № 154 водитель ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в столб.
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Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

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В Британии выпустили руководство по съемке интимных сцен

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МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Pravda.Ru вчера в 12:29
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Полторы сотни новых геоглифов плато Наска открыли японские ученые

Японские ученые из Университета Ямагата обнаружили на перуанском плато Наска 143 совершенно новых геоглифа.
TV BRICS 21 ноября в 04:01
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Известия 05:06
Экономика

«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172.
Lenta.ru вчера в 00:56
Политика

Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение

Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.
Piter.tv вчера в 07:42
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru 18:01
Наука

Алкоголизм может проявляться на генетическом уровне

Специалисты провели ряд экспериментов над грызунами, результаты которых показали, что генетические факторы могут быть решающими в развитии алкоголизма.
NewInform вчера в 11:16
Политика

Песков прокомментировал изменения в медкомиссии для автомобилистов

Журналисты спросили у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, согласовал ли Минздрав новые правила прохождения медкомиссии для автомобилистов и рост цен на анализы с администрацией президента.
Невские Новости вчера в 10:24
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Гаджеты

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super поступила в продажу

NVIDIA выпустила в продажу видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Об этом объявили на официальном сайте производителя.
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Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
RT на русском 21:54
Космос

Кровь космонавтов, побывавших в космосе, течет в обратную сторону

У космонавтов кровь начинает течь в обратном направлении. Это открытие ученых напугало и их самих, и тех, кто мечтает о межзвездных полетах.
РЕН ТВ 21 ноября в 03:06
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Культура

Пиар-директор Началовой рассказал о выпуске неизданных песен певицы

Пиар-директор покойной исполнительницы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о выпуске неизданных песен певицы.
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Авто

Стала известна стоимость новой Hyundai Sonata в России

Стоимость новой Hyundai Sonata на российском рынке составит почти 1,5 миллиона рублей.
DriveNN.ru 21 ноября в 10:10
Происшествия

Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

РИА Новости 21:15
Экономика

Россиянам начали продавать лекарства в кредит

Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых.
Lenta.ru вчера в 06:20
Политика

В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Shraibikus News вчера в 10:50
Политика

В НАТО открестились от Украины из-за России

«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Lenta.ru 15:56
Здоровье

Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме

Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Хайтек+ 21 ноября в 08:45
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 05:39
Происшествия

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в воскресенье у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 20:13
Спорт

Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
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Политика

Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования

Ранее боливийская партия Эво Маралеса "Движение к социализму" представила в Палате сенаторов законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии и бывшего вице-президента страны от уголовного преследования, а также предоставление всем бывшим чиновникам права покинуть Боливию, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 19:01
Экономика

Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.
Российская газета вчера в 00:57
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