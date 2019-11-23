Политика
РИА НовостиСавченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ. По ее словам, парламентарии осознают, к чему может привести этот закон, но все равно намерены принять его.
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Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают.
— Надежда Савченко, украинский политикRambler News Service 11:31
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