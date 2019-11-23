Политика
ИзвестияСавченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
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Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Общество
В Совфеде посоветовали игнорировать концерты Ротару в России
Общество
Синоптики пообещали «пушкинскую» погоду в Москве
В ближайшие дни жителей Москвы и Подмосковья ждет "пушкинская" погода — мороз и солнце.
Шоу-бизнес
Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет
Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
Футбол
Маурицио Сарри: «Надеюсь, Роналду будет готов к матчу ЛЧ»
Многое зависит от того, как он себя чувствует, от его усталости и необходимости отдыхать.
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Общество
Зерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году
Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Рубином» в матче РПЛ
Футболисты петербургского "Зенита" на выезде обыграли "Рубин" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна
В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Футбол
Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ
Болельщики воронежского "Факела" выбежали на поле по окончании домашнего матча против "Нижнего Новгорода" и напали на футболистов местной команды.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" победила в гостях "Фортуну" из Дюссельдорфа в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Здоровье
Кардиолог рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
По словам врача-кардиолога, 1 чашка кофе в долгосрочной перспективе может оказать на организм положительное влияние.
Игры
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Общество
Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект автомоста через реку Лена в Якутии, который ведомство одобрило, передает ТАСС.
Футбол
Вратарь «Ростова» Бабурин раскритиковал судейство в матче с «Динамо»
Вратарь "Ростова" Егор Бабурин раскритиковал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
Футбол
«Торпедо» проиграло «Лучу», потерпев третье поражение подряд
В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» проиграло владивостокскому «Лучу» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники».
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Армия и оружие
Группировки боевых роботов создадут в России
Группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году.
Футбол
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».