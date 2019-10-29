с чего всё началось

Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов

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