Политика

Газета.RuГазета.RuСавченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов

Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
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 телеканал "112 Украина", экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила недовольство в адрес законодателей из России и США, критикующих действия украинских радикалов.
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