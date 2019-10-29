с чего всё началось

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

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