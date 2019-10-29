Политика
РИА НовостиСавченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
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Большой привет конгрессменам США... с парламентариями Госдумы России... Пускай они свои организации разбирают, кто у них террористы, а кто нет.
— Надежда Савченко, украинский политикМосковский Комсомолец вчера в 19:26
с чего всё началось
Как сообщает телеканал "112 Украина", экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила недовольство в адрес законодателей из России и США, критикующих действия украинских радикалов.Московский Комсомолецвчера в 19:26
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Савченко возмутило осуждение украинских радикалов со стороны США и РФ
Московский Комсомолецвчера в 19:49
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
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