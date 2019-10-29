Политика

РИА НовостиРИА НовостиСавченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
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Надежда Савченко
Большой привет конгрессменам США... с парламентариями Госдумы России... Пускай они свои организации разбирают, кто у них террористы, а кто нет.
— Надежда Савченко, украинский политикМосковский Комсомолец вчера в 19:26
с чего всё началось
Как сообщает
 телеканал "112 Украина", экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила недовольство в адрес законодателей из России и США, критикующих действия украинских радикалов.
Московский Комсомолецвчера в 19:26

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Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

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