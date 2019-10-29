Политика

RT на русскомRT на русскомСавченко раскритиковала Россию и США за позицию в отношении радикалов

Экс-депутат Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских депутатов и американских конгрессменов из-за их позиции в отношении украинских радикальных организаций.
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Савченко раскритиковала Россию и США за позицию в отношении радикалов

RT на русском00:18

Савченко сравнила американских конгрессменов с российскими депутатами

URA.Ruвчера в 23:02

Савченко раскритиковала РФ и США за отношение к украинским радикалам

Известиявчера в 21:11

Савченко раскритиковала конгрессменов США после осуждения «Азова»

РБКвчера в 21:44

Савченко возмутило осуждение украинских радикалов со стороны США и РФ

Московский Комсомолецвчера в 19:49

Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов

Газета.Ruвчера в 19:38

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

РИА Новостивчера в 19:00
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Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 27 октября в 10:49
Экономика

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента

Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
Zaimisrochno.ru вчера в 03:29
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Коммерсантъ вчера в 03:40
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления

Москва 24 вчера в 12:58
Происшествия

На Украине на предприятии произошёл взрыв

Вечером 28 октября в складском помещении предприятия ООО «Потоки», расположенного в Днепропетровске (переименован в Днепр) произошёл взрыв, сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 02:48
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском вчера в 07:05
Гаджеты

Семь из десяти смартфонов Huawei в 2019 году будут использовать чипы Kirin

Отмечается, что по итогам 2019 года приблизительно 20 % всех мобильных процессоров, поставленных в Китай, будут относиться к семейству Kirin.
3DNews 01:57
Энергетика

Белоруссия ищет источники поставки нефти через Украину и Прибалтику

Белоруссия ищет альтернативные России источники поставки нефти из стран СНГ, Ближнего Востока и Африки через порты Украины и Прибалтики.
News.ru 02:40
Автоспорт

Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать

На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
F1news.ru вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Наталья Рудова подписала петицию против Малахова, Борисова и Шепелева

7Дней.ру вчера в 13:11
Политика

Украинские радикалы вывезли оружие из Золотого, но недалеко — Билецкий

Боевики незаконного вооружённого формирования, занявшие посёлок Золотое на линии соприкосновения с ЛНР, не вывезли оружие, а хранят его в километре от своих позиций, заявил главарь неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий 28 октября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM 02:07
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Культура

Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе

Известия 01:20
Космос

Атака из стратосферы. Селфи-спутник Samsung рухнул на ферму в США

Спутник Samsung для создания космических селфи рухнул на одну из ферм в американском штате Мичиган, сообщает "Газета.ру".
АМИТЕЛ вчера в 21:45
Футбол

«Бешикташ» хочет вернуть Кариуса в «Ливерпуль»

"Бешикташ" недоволен уровнем игры немецкого вратаря Лориса Кариуса, права на которого принадлежат "Ливерпулю".
Soccer.ru 01:14
Футбол

Гончаренко подал в отставку

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
ProstoProSport вчера в 09:46
Здоровье

Медики предупредили о смертельной опасности беретов и шапок

Головные уборы способны вызвать рак, предупреждают медики.
Актуальные Новости вчера в 15:02
Общество

Опрос показал, зачем работодатели скрывают зарплату

Работодатели указывают в вакансиях зарплату "по договоренности" из-за того, что она ниже средней по рынку (11%), чтобы не увидели конкуренты или сотрудники компании (18%) и для экономии средств (14%), показало исследование сервиса по поиску работы Superjob.
РИА Новости 01:38
Экономика

РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ

Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Коммерсантъ вчера в 12:32
Политика

Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:26
Шоу-бизнес

Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»

Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru вчера в 03:45
Происшествия

В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
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