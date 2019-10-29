Политика
RT на русскомСавченко раскритиковала Россию и США за позицию в отношении радикалов
Экс-депутат Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских депутатов и американских конгрессменов из-за их позиции в отношении украинских радикальных организаций.
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Савченко возмутило осуждение украинских радикалов со стороны США и РФ
Московский Комсомолецвчера в 19:49
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Происшествия
В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Экономика
ЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента
Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Происшествия
На Украине на предприятии произошёл взрыв
Вечером 28 октября в складском помещении предприятия ООО «Потоки», расположенного в Днепропетровске (переименован в Днепр) произошёл взрыв, сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
Гаджеты
Семь из десяти смартфонов Huawei в 2019 году будут использовать чипы Kirin
Отмечается, что по итогам 2019 года приблизительно 20 % всех мобильных процессоров, поставленных в Китай, будут относиться к семейству Kirin.
Энергетика
Белоруссия ищет источники поставки нефти через Украину и Прибалтику
Белоруссия ищет альтернативные России источники поставки нефти из стран СНГ, Ближнего Востока и Африки через порты Украины и Прибалтики.
Автоспорт
Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать
На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова подписала петицию против Малахова, Борисова и Шепелева
Политика
Украинские радикалы вывезли оружие из Золотого, но недалеко — Билецкий
Боевики незаконного вооружённого формирования, занявшие посёлок Золотое на линии соприкосновения с ЛНР, не вывезли оружие, а хранят его в километре от своих позиций, заявил главарь неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий 28 октября в интервью изданию «Украинская правда».
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Культура
Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе
Космос
Атака из стратосферы. Селфи-спутник Samsung рухнул на ферму в США
Спутник Samsung для создания космических селфи рухнул на одну из ферм в американском штате Мичиган, сообщает "Газета.ру".
Футбол
«Бешикташ» хочет вернуть Кариуса в «Ливерпуль»
"Бешикташ" недоволен уровнем игры немецкого вратаря Лориса Кариуса, права на которого принадлежат "Ливерпулю".
Футбол
Гончаренко подал в отставку
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
Здоровье
Медики предупредили о смертельной опасности беретов и шапок
Головные уборы способны вызвать рак, предупреждают медики.
Общество
Опрос показал, зачем работодатели скрывают зарплату
Работодатели указывают в вакансиях зарплату "по договоренности" из-за того, что она ниже средней по рынку (11%), чтобы не увидели конкуренты или сотрудники компании (18%) и для экономии средств (14%), показало исследование сервиса по поиску работы Superjob.
Экономика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Политика
Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей
В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.