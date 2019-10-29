Экс-депутат Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских депутатов и американских конгрессменов из-за их позиции в отношении украинских радикальных организаций.

Савченко раскритиковала Россию и США за позицию в отношении радикалов

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