Политика

НТВНТВСавченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе

Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы.
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Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Lenta.ru 15:29
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Авто

Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов

Дни24 05:20
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Здоровье

Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии

Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 13:55
17
Общество

Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
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Шоу-бизнес

Тарзан опроверг свои слова о нехватке денег

Рамблер 14:08
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Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов

РИА Новости 08:57
87
Здоровье

Мясников назвал «реальное» число зараженных коронавирусом в России

По словам врача, за последние две недели в России набралось 130 тысяч инфицированных, у остальных в организме уже нет вируса.
Телеканал 360° 05:20
699
Общество

Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

Руководитель компании SpaceX Илон Маск снова в своем микроблоге в Twitter признался, что ему нравится русский язык.
Inc-news.ru 09:19
27
Происшествия

В Киеве нашли мёртвым депутата Верховной рады Давиденко

В Киеве обнажили тело депутата Верховной рады Валерия Давиденко, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 13:01
536
Здоровье

В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус

В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус На строгий карантин отправили пять человек.
MySLO.ru 15:01
Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
31
Политика

Депутат Гусева опровергла информацию о перестановках в «Единой России»

Некоторые СМИ и паблики в социальных сетях ранее распространили информацию со ссылкой на депутата Гусеву о якобы имевшем место закрытом заседании думской фракции «Единая Россия», после которого она заявила о кадровых перестановках в партии.
Ридус 14:30
Здоровье

В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС 14:52
87
Происшествия

Задержан подозреваемый в захвате заложников в Москве

Коммерсантъ вчера в 08:53
1,9K
Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
69
Футбол

«Барселона» назвала список шести неприкосновенных игроков

«Барселона» определила шесть неприкосновенных футболистов.
Vprognoze.ru вчера в 06:40
Общество

В Японии с 25 мая отменят режим ЧС

В результате с 25 мая в Японии будет полностью отменен режим ЧС, который был введен в начале апреля из-за пандемии.
REGNUM 05:17
3
Фигурное катание

Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля

Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.
Российская газета 05:49
Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
5
Общество

Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени

Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
189
Футбол

«Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru 13:40
Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru вчера в 22:12
78
Происшествия

В Москве голый мужчина приставал к прохожим

Газета.Ru 08:38
11
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
9,5K
Футбол

Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться

Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.
Soccer.ru 12:44
Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
28
Политика

Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества Москвы и Пекина

"Сталкиваясь с необоснованными нападками и клеветой со стороны отдельных стран, Россия и Китай оказывают друг другу поддержку и выступают в защиту справедливости", - заявил Ван И. По его словам, Россия и Китай, поддерживая друг друга, смогли стать "неприступной для политического вируса крепостью, что демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества двух стран".
РИА Новости 07:19
1
Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
64
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
412
Общество

Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Lenta.ru 05:06
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Украинский предприниматель. Народный депутат Верховной рады Украины 7-го созыва и 8-го созыва. В 2016 году покинул Украину после предъявления уголовных обвинений и лишения депутатской неприкосновенности. Народный депутат опровергает все обвинения и заявляет о политическом преследовании.
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