Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы.

Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе

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Футбол «Спартак» показал первую тренировку после перерыва Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.

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Политика Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества Москвы и Пекина "Сталкиваясь с необоснованными нападками и клеветой со стороны отдельных стран, Россия и Китай оказывают друг другу поддержку и выступают в защиту справедливости", - заявил Ван И. По его словам, Россия и Китай, поддерживая друг друга, смогли стать "неприступной для политического вируса крепостью, что демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества двух стран". 1