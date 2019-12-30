Политика

Газета.RuГазета.RuСавченко рассказала, как «гниет» Украина

Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о том, как в стране происходить "процесс гниения". Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала "112".
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Газета.Ruвчера в 12:39

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Lenta.ruвчера в 13:46
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В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

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Армия и оружие

Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
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Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Газета.Ru вчера в 15:40
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В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС вчера в 11:48
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
РИА Новости вчера в 11:29
Экономика

Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год

Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
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Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы

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Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС вчера в 10:34
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Головин — в составе «Монако» на первый матч при Морено

«Монако» огласил стартовый состав на матч 1/32 финала Кубка Франции с «Реймсом», который состоится сегодня, 4 января, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей.
Чемпионат вчера в 08:24
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Лера Кудрявцева показала на видео танцующую дочь Марию

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Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
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Для новой Корсы предлагают три бензиновых мотора – два варианта одного и того же трехцилиндрового двигателя объемом 1,2 литра, а также полуторалитровый дизель.
За рулем вчера в 22:00
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Кокорин и Малком приступили к тренировкам

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
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Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Shraibikus News вчера в 09:04
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в Ближневосточном регионе».
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Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов

Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

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Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
РИА Новости вчера в 17:05
Наука

Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление

Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.
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Солнце максимально приблизилось к Земле

Газета.Ru вчера в 23:18
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Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
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Aston Martin и Airbus выпустят новый вертолет

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На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
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Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

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Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
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