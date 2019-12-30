Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о том, как в стране происходить "процесс гниения". Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала "112".

Хоккей Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.

Энергетика Киев прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа Компания «Оператор газотранспортной системы Украины», несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил глава компании Сергей Макогон.

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Политика Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.

Здоровье Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы Умеренное потребление колбасы не вредит здоровью. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Общество В России планируют скорректировать брачный возраст Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.

Авто Opel Corsa — ждать ли в России? Для новой Корсы предлагают три бензиновых мотора – два варианта одного и того же трехцилиндрового двигателя объемом 1,2 литра, а также полуторалитровый дизель.

Футбол Кокорин и Малком приступили к тренировкам Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком продолжают набирать кондиции ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

Армия и оружие Британия снова направит корабли в Ормузский пролив Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Наука Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Авто Aston Martin и Airbus выпустят новый вертолет Совместно с компанией Airbus Corporate Helicopters марка разрабатывает новый вертолет, который называется ACH130 Aston Martin Edition.