Политика
Lenta.ruСавченко рассказала о гниющей Украине
Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что на Украине происходит процесс гниения. Запись эфира с ее интервью опубликована на Youtube-канале телеканала «112». По словам Савченко, Украину уничтожает процесс гниения, а не гражданская война в Донбассе.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны Великобритании поддержали ликвидацию Сулеймани
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал ликвидацию американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Общество
В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела в Багдаде
На Youtube-канале издания News Today Pk появилось видео из Багдада, где вечером 4 января взорвалось несколько ракет.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке
Коалиция США подтвердила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу, 4 января.
Музыка
Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
В Мытищах горит склад с пластиком
В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на прохожих
Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Экономика
Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии
Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера
Происшествия
Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире
Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
Происшествия
Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи
Культура
Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Энергетика
Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии
3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
Политика
Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.