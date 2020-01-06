Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что на Украине происходит процесс гниения. Запись эфира с ее интервью опубликована на Youtube-канале телеканала «112». По словам Савченко, Украину уничтожает процесс гниения, а не гражданская война в Донбассе.

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