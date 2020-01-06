Политика

Lenta.ruLenta.ruСавченко рассказала о гниющей Украине

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что на Украине происходит процесс гниения. Запись эфира с ее интервью опубликована на Youtube-канале телеканала «112». По словам Савченко, Украину уничтожает процесс гниения, а не гражданская война в Донбассе.
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Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

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Армия и оружие

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Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на прохожих

Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
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Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
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Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
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С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
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Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
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Общество

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Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера

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Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире

Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
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Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии

3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
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