Политика
Lenta.ruСавченко рассказала о гниющей Украине
Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что на Украине происходит процесс гниения. Запись эфира с ее интервью опубликована на Youtube-канале телеканала «112». По словам Савченко, Украину уничтожает процесс гниения, а не гражданская война в Донбассе.
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Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Авто
Как там авторынок Украины? Самые покупаемые в 2019 году
В Украине увеличивается количество импортируемых легковушек. За прошлый год в страну ввезли почти 89 тысяч новых иномарок.
Хоккей
Капитан сборной Канады, не снявший шлем во время гимна России, может пропустить финал МЧМ
Напомним, что именно Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России перед матчем сборных на групповом этапе МЧМ.
Здоровье
Кировские студенты-медики объединяются в «Дружины здоровья»
По данным областного минздрава, в "Дружинах здоровья" состоят около 550 студентов-медиков. Все они внесены в реестр кадрового потенциала.
Происшествия
В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Девочка, катаясь на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, врезалась в дерево и погибла на месте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Политика
В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры
В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке
Коалиция США подтвердила в заявлении, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Общество
В Амстердаме появился новый налог для туристов
С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
Эксперты издания «РГ» рассказали о самых ожидаемых кроссоверах, которые прибывают в Россию в 2020 году.
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero не будут гибридами
Общество
Поклонская предложила переименовать законопроект о домашнем насилии
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия следует переименовать в закон об укреплении и сохранении семьи.
Политика
Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой
По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».
Футбол
«Нанси» по ошибке разослал фанатам координаты кладбища вместо стадиона
Клуб отправил фанатам онлайн-карту города с набором координат, которые должны были указывать расположение стадиона "Стад Марсель Пико".
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Кино
Джеймс Ганн мог снять собственного «Супермена»
Оказалось, что у Ганна действительно был свой шанс снять историю про Кларка Кента.
Авто
BMW может выпустить электрический мотоцикл в течение пяти лет
BMW Vision DC Roadster был представлен на #NEXTGen в июне 2019 года. передача мощности через заднее колесо осуществляется цилиндрическим электродвигателем.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Политика
Канцлер Австрии призвал не допустить обострения ситуации с Ираном
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в настоящий момент необходимо не допустить дальнейшего обострения сложившейся кризисной ситуации с Ираном.
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года
Китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Кино
Бондарчук объяснил философский замысел блокбастера «Вторжение»
Про первую картину Бондарчук шутил, что это маленький фильм о любви, а «Вторжение» съемочная группа охарактеризовала как блокбастер человеческих чувств.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.