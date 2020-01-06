Политика
Lenta.ruСавченко рассказала о гниющей Украине
Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что на Украине происходит процесс гниения. Запись эфира с ее интервью опубликована на Youtube-канале телеканала «112». По словам Савченко, Украину уничтожает процесс гниения, а не гражданская война в Донбассе.
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Армия и оружие
Возле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты
Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС.
Спорт
В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Футбол
«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Кубке Англии
Матч 1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед завершился вничью 0:0.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Шоу-бизнес
Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками
Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Хоккей
Швеция — Россия: лучший бомбардир шведов Хёгландер получил «5+20»
Лучший бомбардир (5+5) сборной Швеции Нильс Хёгландер получил удаление «5+20» в первом периоде полуфинального матча МЧМ-2020 с командой России.
Гаджеты
Скорое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Скорое обновление прошивки MIUI уменьшит функциональность смартфонов, выпускаемых компанией Xiaomi.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Гаджеты
Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10
В Сети появились первые настоящие изображения новинки.
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Общество
Алишер Усманов назвал своих возможных наследников
Армия и оружие
В Бундестаге назвали убийство Сулеймани нарушением международного права
Ранее при ударе США по международному аэропорту Багдада был убит иранский генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, при этом Пентагон подтвердил целенаправленную ликвидацию военачальника.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Автоспорт
Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году
Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite
Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
Происшествия
Восемь детей пострадали при взрыве в клубе на Украине
Мощный взрыв с последующим возгоранием прогремел в сельском клубе села Угринов Тернопольской области на Украине.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Хоккей
Шведы возмущены дерзостью Хованова – он целовал герб России перед ними
Хованов дико отпраздновал свой гол, несколько раз поцеловав герб на груди, с восторгом катаясь взад-вперёд перед скамейкой шведов.
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Армия и оружие
Новую подлодку «Князь Владимир» сдадут ВМФ в первой половине 2020 года
ВМФ РФ получит подлодку «Князь Владимир» в первой половине 2020 года. Такой информацией поделились в оборонно-промышленном комплексе России.
Происшествия
СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье
Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.