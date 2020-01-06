Общество убивают просто невыносимым уровнем жизни, убивают голодом, плохой медициной, плохой общественной поддержкой государства. Мы просто вымираем, самоуничтожаемся.

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что на Украине происходит процесс гниения. Запись эфира с ее интервью опубликована на Youtube-канале телеканала «112». По словам Савченко, Украину уничтожает процесс гниения, а не гражданская война в Донбассе.

Хоккей Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.

Политика Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".

Политика Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном» Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.