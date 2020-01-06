Политика
Lenta.ruСавченко рассказала о гниющей Украине
Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что на Украине происходит процесс гниения. Запись эфира с ее интервью опубликована на Youtube-канале телеканала «112». По словам Савченко, Украину уничтожает процесс гниения, а не гражданская война в Донбассе.
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Общество убивают просто невыносимым уровнем жизни, убивают голодом, плохой медициной, плохой общественной поддержкой государства. Мы просто вымираем, самоуничтожаемся.
— Надежда Савченко, украинский политикВзгляд.ру 13:34
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Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
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Зинченко отметился голом за «Манчестер Сити» впервые за 360 дней.
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Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
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Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
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Ларионов посетил полуфинал МЧМ между Канадой и Финляндией
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В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
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По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Кино
В седьмом сезоне «Сватов» появится новый детский персонаж
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
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Общество
В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша
У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рассказала, какой видит себя в 60 лет
Помимо прочего, Волочкова посоветовала комментатору посмотреть на свое лицо и отправиться в спортзал вместо того, чтобы завидовать шпагату звезды.
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Шоу-бизнес
3-летний сын Ксении Собчак соглашается питаться только в ресторанах
3-летний сын Ксении Собчак соглашается питаться только в ресторанах Мальчик с детства привык к красивой жизни.
Армия и оружие
Иракское ополчение призвало не приближаться к военным базам США
Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны, что приближаться к базам США ближе, чем на 1 километр опасно, сообщает Reuters.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
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Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
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Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада
«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
Наука
Конечности животных могли сформироваться из кожного скелета плавников
Ученые предположили, что конечности могли произойти из кожного скелета плавников. В процессе исследования ученые изучили три вида рыб.
Политика
Киев «отплевался» от заявлений Польши и Израиля по Бандере
Украинский МИД отреагировал на совместное письмо послов Польши и Израиля, которые осудили чествование Бандеры.
Гаджеты
Скорое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Скорое обновление прошивки MIUI уменьшит функциональность смартфонов, выпускаемых компанией Xiaomi.
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