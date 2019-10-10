Политика

ИзвестияИзвестияСавченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения. Об этом 9 октября заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
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Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Российская газета02:28

Савченко о Порошенко: Мерзость, проигравшая Украину в 2015-м

Национальная служба новостей00:12

Савченко назвала Порошенко «проигравшим» Украину в 2015 году

РБКвчера в 22:56

Савченко указала момент, когда Порошенко «проиграл» Украину

URA.Ruвчера в 23:31

Савченко назвала момент, когда Порошенко «проиграл» Украину

Взгляд.рувчера в 22:43

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Известиявчера в 22:15

Савченко заявила о «проигравшем» Украину Порошенко

RT на русскомвчера в 21:19
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Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 08 октября в 05:56
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

Житель Петербурга выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру

В Петербурге мужчина, решивший купить квартиру, заплатил судебным приставам почти 400 тысяч рублей в счет погашения долга хозяйки недвижимости.
РИА Новости 02:09
Автоспорт

Гонки поддержки Формулы-1 в Японии уже отменили из-за тайфуна

Две гонки Формулы-4 в рамках гоночного уик-энда Гран-при Японии отменили из-за супертайфуна «Хагибис», сообщает RaceFans.
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Здоровье

Каждый пятый в России страдает депрессией

Врач-психиатр Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, что в России каждый пятый человек страдает каким-либо расстройством настроения.
7 новостей 00:04
Экономика

Названа численность мигрантов в России

В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
Газета.Ru 02:31
Армия и оружие

ВС Турции нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии

ТАСС вчера в 17:43
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Здоровье

Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды

Зарубежные медики рекомендуют включить в рацион ряд продуктов, которые способны уменьшить толщину стенок сосудов и препятствовать тому, чтобы они "забивались".
Российская газета 01:43
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Политика

Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17

О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.
REGNUM вчера в 22:14
Политика

Путин уволил Глазьева с поста своего советника

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК вчера в 11:29
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Футбол

Главный технолог «Лужников»: после концертов провели работы, у нас новый газон

Главный технолог стадиона «Лужники» Кирилл Кистерский рассказал о состоянии поля перед матчем отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия.
Чемпионат 01:30
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Общество

В России захотели штрафовать родителей курящих школьников

С родителей курящих школьников могут начать брать штрафы.
Газета.Ru вчера в 20:52
Гаджеты

Android Wear, eSIM, NFC и голосовой помощник — это часть возможностей новых умных часов Xiaomi Mi Watch Color

Дизайн Xiaomi Mi Watch Color может быть заимствован у моделей Amazfit По его данным, в часах будет интегрированная карта SIM (eSIM), модем 4G, голосовой помощник и модуль NFC.
iXBT.com вчера в 23:27
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия

В Саратове сотни человек ищут пропавшую 9-летнюю школьницу

В Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. На ее поиски вышли несколько сотен добровольцев и спасателей, полиция и кинологи.
ТК Звезда 01:33
Футбол

«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт

Газета.Ru вчера в 19:45
Финансы

ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Взгляд.ру 02:33
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Возможности Украины достичь стандартов НАТО подверглись сомнению

Украине вряд ли удастся достичь стандартов НАТО к концу 2020 года.
Lenta.ru вчера в 23:45
Политика

Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
РИА Новости вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Общество

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия 08 октября в 05:33
Гаджеты

Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом

iReactor вчера в 16:48
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История первого в мире сверхзвукового полета: смертельный риск

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