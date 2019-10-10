Политика
ИзвестияСавченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения. Об этом 9 октября заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
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Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 08 октября в 05:56
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия
Житель Петербурга выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру
В Петербурге мужчина, решивший купить квартиру, заплатил судебным приставам почти 400 тысяч рублей в счет погашения долга хозяйки недвижимости.
РИА Новости 02:09
Автоспорт
Гонки поддержки Формулы-1 в Японии уже отменили из-за тайфуна
Две гонки Формулы-4 в рамках гоночного уик-энда Гран-при Японии отменили из-за супертайфуна «Хагибис», сообщает RaceFans.
Чемпионат 02:30
Здоровье
Каждый пятый в России страдает депрессией
Врач-психиатр Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, что в России каждый пятый человек страдает каким-либо расстройством настроения.
7 новостей 00:04
Экономика
Названа численность мигрантов в России
В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
Газета.Ru 02:31
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Здоровье
Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды
Зарубежные медики рекомендуют включить в рацион ряд продуктов, которые способны уменьшить толщину стенок сосудов и препятствовать тому, чтобы они "забивались".
Российская газета 01:43
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Политика
Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17
О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.
REGNUM вчера в 22:14
Политика
Путин уволил Глазьева с поста своего советника
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК вчера в 11:29
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Футбол
Главный технолог «Лужников»: после концертов провели работы, у нас новый газон
Главный технолог стадиона «Лужники» Кирилл Кистерский рассказал о состоянии поля перед матчем отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия.
Чемпионат 01:30
Общество
В России захотели штрафовать родителей курящих школьников
С родителей курящих школьников могут начать брать штрафы.
Газета.Ru вчера в 20:52
Гаджеты
Android Wear, eSIM, NFC и голосовой помощник — это часть возможностей новых умных часов Xiaomi Mi Watch Color
Дизайн Xiaomi Mi Watch Color может быть заимствован у моделей Amazfit По его данным, в часах будет интегрированная карта SIM (eSIM), модем 4G, голосовой помощник и модуль NFC.
iXBT.com вчера в 23:27
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
В Саратове сотни человек ищут пропавшую 9-летнюю школьницу
В Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. На ее поиски вышли несколько сотен добровольцев и спасателей, полиция и кинологи.
ТК Звезда 01:33
Футбол
«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт
Газета.Ru вчера в 19:45
Финансы
ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Взгляд.ру 02:33
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика
Возможности Украины достичь стандартов НАТО подверглись сомнению
Украине вряд ли удастся достичь стандартов НАТО к концу 2020 года.
Lenta.ru вчера в 23:45
Политика
Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
РИА Новости вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия 08 октября в 05:33
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Наука
История первого в мире сверхзвукового полета: смертельный риск
Популярная механика вчера в 09:18