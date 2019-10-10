Политика
ИзвестияСавченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения. Об этом 9 октября заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
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Вспомните Порошенко. Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил формулу Штайнмайера. И когда начинались тогда митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны.
— Надежда Савченко, украинский политикВзгляд.ру вчера в 21:31
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