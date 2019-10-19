Политика
Газета.RuСавченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
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Савченко обвинила Порошенко во лжи: «не собирался выполнять минские договоренности»
Московский Комсомолец01:27
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
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Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Политика
МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов
В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.
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Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
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В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
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Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемого во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
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Ездить на новых автомобилях без номеров запретят в России
Ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки, будет запрещено с 1 января 2020 года.