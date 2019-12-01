с чего всё началось

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире YоuТubе-канала ISLD ТV рассказала, что испытала чувство отвращения во время встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Савченко рассказала об отвращении к Порошенко

Футбол Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге Что интересно, конфронтация фанатов началась еще на матче молодежных команд: 31-го числа во время матча 18-го тура молодежного первенства России между все теми же "Зенитом" и "Спартаком" (2:0) были задержаны болельщики красно-белых, оскорблявшие форварда сине-бело-голубых, воспитанника москвичей Артема Дзюбу.

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Шоу-бизнес Рудковская устроила показ мод с участием детей знаменитостей В мероприятии приняли участие дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория, сын Рудковской и Евгения Плющенко — Александр, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Надежда, сын Аршавина — Арсений и другие.

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Экономика Правительство готовит отмену пенсий в России Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.

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Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".

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Происшествия Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.