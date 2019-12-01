Политика
Телеканал 360°Савченко рассказала об отвращении к Порошенко
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире YоuТubе-канала ISLD ТV рассказала, что испытала чувство отвращения во время встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
В эфире YouTube-канала ISLND TV Савченко отметила, что во время одной из встреч Порошенко «со слезами на глазах рассказывал ей о пожертвовании кровных 180 млн гривен на фронт».Известиявчера в 23:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Футбол
«Зенит» назвал свой стартовый состав на матч со «Спартаком»
Футбол
Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге
Что интересно, конфронтация фанатов началась еще на матче молодежных команд: 31-го числа во время матча 18-го тура молодежного первенства России между все теми же "Зенитом" и "Спартаком" (2:0) были задержаны болельщики красно-белых, оскорблявшие форварда сине-бело-голубых, воспитанника москвичей Артема Дзюбу.
Происшествия
В Забайкалье опознаны тела 16 погибших в ДТП с автобусом
Опознаны тела 16 из 19 погибших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края.
Экономика
Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР
Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Авто
«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР
Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
Шоу-бизнес
Рудковская устроила показ мод с участием детей знаменитостей
В мероприятии приняли участие дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория, сын Рудковской и Евгения Плющенко — Александр, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Надежда, сын Аршавина — Арсений и другие.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Армия и оружие
В ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о гибели двух человек в результате снайперского огня со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD
Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Космос
Ученый разглядел на фотографиях марсохода огромных жуков
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
Авто
Эксперты рассказали, как правильно и безопасно продать автомобиль
Как продать машину быстро, грамотно и без проблем, рассказали эксперты «Российской газеты».
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Экономика
Правительство готовит отмену пенсий в России
Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
Футбол
«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Происшествия
В Карелии три человека погибли в ДТП на трассе «Сортавала»
В Пряжинском районе Карелии на 371-ом километре федеральной автодороги "Сортавала" 1 декабря лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
Здоровье
Количество ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек
Число ВИЦ-инфицированных в России составило 1,06 млн человек, сообщил Интерфаксу глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.
Общество
Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии
Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
Биатлон
Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".
Кино
Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Авто
Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобиля в России станет использование зимней резины.
Происшествия
Из-за снегопада в Пулково не могут сесть самолеты
В заснеженном аэропорте Пулково не могут сесть самолеты. Данные о бортах предоставил сайт Flightradar24.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Политика
В СНБО отреагировали на заявление замсекретаря об увольнении
В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) отреагировали на заявление заместителя секретаря Сергея Кривоноса об увольнении с должности.
Футбол
У экс-футболиста «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь
В семье бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Беника Афобе произошла трагедия: скончалась его двухлетняя дочь.