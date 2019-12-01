Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Савченко рассказала об отвращении к Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире YоuТubе-канала ISLD ТV рассказала, что испытала чувство отвращения во время встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
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В эфире YouTube-канала ISLND TV
 Савченко отметила, что во время одной из встреч Порошенко «со слезами на глазах рассказывал ей о пожертвовании кровных 180 млн гривен на фронт».
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