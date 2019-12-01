Политика
ИзвестияСавченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала экс-президента страны Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
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с чего всё началось
В эфире YouTube-канала ISLND TV Савченко отметила, что во время одной из встреч Порошенко «со слезами на глазах рассказывал ей о пожертвовании кровных 180 млн гривен на фронт».Известиявчера в 23:50
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Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Футбол
Состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020
На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Здоровье
Врачи рассказали, кто чаще заражается ВИЧ в Челябинской области
Челябинская область входит в десятку российских регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Гаджеты
В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Армия и оружие
На Украине признали превосходство российских боевых катеров
Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».
Гаджеты
AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров
В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
Армия и оружие
В Британии признали превосходство российской артиллерии
Политика
На Украине допустили возобновление прямых поставок газа из России
Ранее Оржель сообщил, если Украина и Россия не смогут договориться о продолжении транзита голубого топлива, тогда внутренние цены на газ могут сильно возрасти, так как страна лишится дохода.
Гаджеты
Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10
Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Происшествия
В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
Происшествия
Подравшийся с учеником белгородский педагог останется работать в школе
Педагог попросил его покинуть класс. Сообщается, что подросток неоднократно оскорблял других учителей и угрожал им.
Общество
Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
В турецком городе Эдирне состоялась официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Политика
В МИД пояснили инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту
В МИД РФ пояснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, который должен был лететь в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта, передает РИА Новости.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
В США при крушении самолета погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Здоровье
Законодательное Собрание намерено принудить департамент здравоохранения назначать главных врачей больниц по согласованию с органами местного самоуправления
25 депутатов Законодательного Собрания Владимирской области на ноябрьском заседании облпарламента проголосовали за то, чтобы обязать региональный департамент здравоохранения назначать главных врачей больниц по согласованию с органами местного самоуправления.
Происшествия
Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу
Культура
Актриса Ольга Гобзева объяснила, почему ушла в монастырь
Космос
NASA официально обнаружило водяной пар в Европе
Происшествия