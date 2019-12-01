с чего всё началось

Политика Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".

Хоккей Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.

Футбол Состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020 На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"

Гаджеты В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.

Армия и оружие На Украине признали превосходство российских боевых катеров Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».

Политика На Украине допустили возобновление прямых поставок газа из России Ранее Оржель сообщил, если Украина и Россия не смогут договориться о продолжении транзита голубого топлива, тогда внутренние цены на газ могут сильно возрасти, так как страна лишится дохода.

Гаджеты Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10 Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.

Экономика Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.

Политика В МИД пояснили инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту В МИД РФ пояснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, который должен был лететь в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта, передает РИА Новости.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия В США при крушении самолета погибли девять человек В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.