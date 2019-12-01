Политика

ИзвестияИзвестияСавченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала экс-президента страны Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
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В эфире YouTube-канала ISLND TV
 Савченко отметила, что во время одной из встреч Порошенко «со слезами на глазах рассказывал ей о пожертвовании кровных 180 млн гривен на фронт».
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Украинский государственный и политический деятель. Герой Украины. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 по 29 августа 2019.
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