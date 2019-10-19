с чего всё началось

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Общество Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.

Происшествия Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Армия и оружие Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Происшествия В результате пожара в Ростове погибли пятеро детей В Ростове в результате пожара в жилом доме погибли семь человек, из которых пятеро — дети.

Футбол Болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну.

Космос К Земле приближается астероид диаметром до 1 км Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.

Происшествия В московском метро ударили ножом полицейского На станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ Тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Орлан" (автор относит его к классу "Киров" по имени головного корабля) некогда был самым грозным ракетоносцем в мире.

Шоу-бизнес Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.

Авто Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.

Армия и оружие Турция приостановит военную операцию в Сирии Турция приостановит операцию на севере Сирии, чтобы дать возможность курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) в течение 120 часов отойти в безопасную зону, заявил вице-президент США Майк Пенс в четверг.

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Экономика В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».

Единоборства Боец UFC использовал ингалятор во время поединка и был лишен победы Поединок в тяжелом весе между бойцами смешанного стиля (MMA) Грегом Харди и Беном Сосоли на турнире UFC on ESPN 6 был признан несостоявшимся.

Шоу-бизнес Выяснилось, что Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования Актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая мегазвездой отечественного кинематографа, благодаря исполнению главной роли в нашумевшем сериале «Моя прекрасная няня», в один «прекрасный» момент поняла, что ее популярность на ТВ обернулась крахом в обыденной жизни.

Энергетика Шведский суд может пресечь атаки «Нафтогаза» на активы «Газпрома» Атаки "Нафтогаза" на активы "Газпрома" Апелляционный суд округа Свеа закончил 17 октября основные слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" о поставках газа на Украину.

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.