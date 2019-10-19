Политика
Газета.RuСавченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
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с чего всё началось
"Минский процесс- это всего лишь желание мира, которое записано в 11 пунктах", - напомнила в эфире адреналинового шоу "Противостояние" на телеканале NewsOne экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко и задалась вопросом, "как его реализовать?".Царьград04:42
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Савченко обвинила Порошенко во лжи: «не собирался выполнять минские договоренности»
Московский Комсомолец01:27
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Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
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Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
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Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
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Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
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Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС 17 октября в 20:35
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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 17 октября в 10:14
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В Ростове в результате пожара в жилом доме погибли семь человек, из которых пятеро — дети.
Евразия Daily 03:31
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Болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну
Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну.
RT на русском вчера в 04:28
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
Российская газета 01:09
Происшествия
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На станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 04:35
Армия и оружие
Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ
Тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Орлан" (автор относит его к классу "Киров" по имени головного корабля) некогда был самым грозным ракетоносцем в мире.
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Народные новости 01:45
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Турция приостановит военную операцию в Сирии
Турция приостановит операцию на севере Сирии, чтобы дать возможность курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) в течение 120 часов отойти в безопасную зону, заявил вице-президент США Майк Пенс в четверг.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
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В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
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В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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Боец UFC использовал ингалятор во время поединка и был лишен победы
Поединок в тяжелом весе между бойцами смешанного стиля (MMA) Грегом Харди и Беном Сосоли на турнире UFC on ESPN 6 был признан несостоявшимся.
Lenta.ru 04:27
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Выяснилось, что Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования
Актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая мегазвездой отечественного кинематографа, благодаря исполнению главной роли в нашумевшем сериале «Моя прекрасная няня», в один «прекрасный» момент поняла, что ее популярность на ТВ обернулась крахом в обыденной жизни.
Bimru.ru 02:13
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Шведский суд может пресечь атаки «Нафтогаза» на активы «Газпрома»
Атаки "Нафтогаза" на активы "Газпрома" Апелляционный суд округа Свеа закончил 17 октября основные слушания по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" о поставках газа на Украину.
Экономика сегодня 17 октября в 11:21
Общество
Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов
Интересные знакомства ждут Тельцов.
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Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
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Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
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Газета.Ru 02:04
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