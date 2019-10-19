Политика
Газета.RuСавченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
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Савченко обвинила Порошенко во лжи: «не собирался выполнять минские договоренности»
Московский Комсомолец01:27
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