Политика

Газета.RuГазета.RuСавченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne оценила
 выполнение минских соглашений при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.
РБК06:44

Подробнее о событии

Савченко обвинила Порошенко во лжи о выполнении минских соглашений

РБК06:44

Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны в Донбассе

Известия00:42

Савченко обвинила Порошенко во лжи: «не собирался выполнять минские договоренности»

Московский Комсомолец01:27

Савченко рассказала о лжи Порошенко про войну в Донбассе

РЕН ТВ01:22

Савченко уличила Порошенко во вранье про войну в Донбассе

Телеканал 360°02:51

Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Газета.Ru00:30

Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе

РИА Новости00:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Происшествия

В Германии раскрыли грабившую грузовики белорусскую группировку

В Германии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали белорусскую организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась кражей товаров из грузовиков.
РБК 05:56
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Кино

В Краснодаре начались съемки фильма с участием Хабенского и Нагиева

Из известных артистов в съемках фильма примут участие Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский. Также съемки пройдут в России, Китае и США.
Регион online 06:18
Происшествия

Пятеро детей и один взрослый погибли при пожаре в Ярославской области

Известия 01:25
Гаджеты

16-ядерный AMD Ryzen 9 3950X демонстрирует производительность на уровне 18-ядерного Core i9-9980XE — без разгона и со стоковым кулером

Оптовая отпускная цена Intel Core i9-9980XE — по-прежнему около $2000, новейший 18-ядерный Core i9-10980XE (его производительность не сильно отличается от предшественника) — $1000, но Ryzen 9 3950X окажется дешевле и второго, и уж тем более первого.
iXBT.com 02:25
Общество

Telegram отложит запуск токенов на полгода

Telegram предупредила инвесторов, участвовавших в ее ICO, что они смогут вернуть лишь 77% вложенных средств, если не согласятся отложить запуск токенов на шесть месяцев.
Интерфакс вчера в 04:04
Политика

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 01:47
Футбол

Ловчев погрозил Губерниеву, если тот еще раз плохо скажет про «Спартак»

Отвечая на вопрос, Ловчев сказал, что в отличие от Губерниева, он играл в этой команде и знает историю клуба.
Нева Спорт 05:53
Общество

Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков

Известия 03:54
Происшествия

Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Шоу-бизнес

Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой

Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Происшествия

Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае

Названа неокончательная причина прорыва дамбы золотодобывающего предприятия в Курагинском районе Красноярского края.
Актуальные Новости 02:59
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели вчера в 10:25
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

РИА Новости 03:59
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Ещё одной опасностью, которую таят в себе бананы, врач назвал витамин К, переизбыток которого в детском организме «вполне может привести к разрушению красных кровяных телец и желтухе».
News.ru вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Волочкова показала неудачное декольте до пояса

Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Политика

Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit

В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.
РБК 06:15
Происшествия

Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Общество

Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes

Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Политика

Франция выступила за санкции против Турции

Французские парламентарии призывают Евросоюз ввести экономические санкции в отношении Анкары – как наказание за проведение военной операции в Сирии.
Вести.Ru вчера в 23:17
Космос

К Земле приближается астероид диаметром до 1 км

Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Кино

В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

РБК вчера в 13:12
Авто

BMW официально представила новый BMW 2-Series Gran Coupe

Первый в мире BMW 2-Series Gran Coupe привносит концепцию четырехдверного купе в сегменте компактных автомобилей премиум-класса, которая уже пользуется успехом в автомобилях более высокого класса.
Тарантас Ньюс 16 октября в 01:10
Фигурное катание

Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Герой Украины. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 по 29 августа 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное