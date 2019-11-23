Политика
RT на русскомСавченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности. Об этом она заявила в эфире телеканала КРТ.
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Кино
Антон Батырев о работе над ролью в сериале «Ничто не случается дважды»
Культура
«Союзмультфильм» снимает ремейк «Ну, погоди!»
Планируется снять 26 новых серий Российская киностудия "Союзмультфильм" начинает съемки новых серий "Ну, погоди !".
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Наука
Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона
Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Политика
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Гаджеты
Стали известны основные характеристики нового флагмана Sony
Компания Sony, несмотря на появившиеся слухи, сворачивать производство мобильных устройств не планирует и активно продолжает разработку новых моделей смартфонов.
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина в качестве преемника
Возглавлявший администрацию президента РФ в 1997-1998 годах Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Екатеринбурге рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.
Футбол
«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес
Политика
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы
В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России переиграла Сенегал - 8:7.
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Авто
Aston Martin представил свой первый кроссовер
Легендарный английский автопроизводитель спорткаров Aston Martin представил свой первый автомобиль сегмента SUV — Aston Martin DBX.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России
Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Армия и оружие
В России решили определить тактику применения роботов в городских боях
К началу 2020 года в России планируется определить тактику применения роботов в городских боях, сообщил источник в ОПК.
Здоровье
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Хоккей
«Вашингтон» по буллитам уступил «Ванкуверу», Овечкин очков не набрал
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Космос
Кровь космонавтов, побывавших в космосе, течет в обратную сторону
У космонавтов кровь начинает течь в обратном направлении. Это открытие ученых напугало и их самих, и тех, кто мечтает о межзвездных полетах.
Шоу-бизнес
Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Политика
В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.