Политика

RT на русскомRT на русскомСавченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности. Об этом она заявила в эфире телеканала КРТ.
Читать в источнике
Комментировать241

Подробнее о событии

Савченко заявила об угрозе исчезновения Украины после земельной реформы

РБК12:50

Савченко заявила о возможности исчезновения Украины

РИА Новости09:42

Политолог оценил слова Савченко о возможности исчезновения Украины

RT на русском12:59

Савченко предрекла скорое исчезновение Украины

URA.Ru10:56

Савченко напророчила исчезновение Украины к 2023 году

Lenta.ru10:17

Савченко предсказала исчезновение Украины в 2023 году

Московский Комсомолец10:11

Савченко дала прогноз по исчезновению Украины к 2023 году

Газета.Ru13:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:07, Вашингтон
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК 17:57
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
РИА Новости 15:32
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Космос

Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
Машины и Механизмы 21 ноября в 11:52
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
ТК Звезда 04:50
Здоровье

Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова 06:31
Футбол

Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

RT на русском 13:26
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ 17:30
Кино

«Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд

Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.
Kinonews.ru вчера в 15:45
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру 11:29
Политика

Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение

Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.
Piter.tv вчера в 07:42
Футбол

Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «Хераклес»

«Аякс» в матче 14-го тура чемпионата Голландии обыграл «Хераклес» со счетом 4:1. Дубль на счету Квинси Промеса, еще по голу забили Закария Лабиад и Клас-Ян Хюнтелар.
Спорт-Экспресс 15:50
Музыка

Казанцы смогут проголосовать за участников «Детского Евровидения»

Поддержать исполнителей можно будет, приняв участие в онлайн-голосовании, которое стартует на официальном сайте «Детского Евровидения» 22 ноября с 22.00 по московскому времени и продлится до 18.00 24 ноября.
Kazanfirst.ru 21 ноября в 09:08
Кино

Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России

Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Российская газета 11:44
Армия и оружие

Глава украинского Генштаба назвал тех, кто украл унитазы с кораблей

Глава Генштаба Украины заявил, что корабли были приняты по описи.
Аргументы недели 17:11
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru вчера в 12:05
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 18:00
Космос

К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service вчера в 13:51
Здоровье

Кардиолог рассказала, как держать давление под контролем без лекарств

По словам врача-кардиолога, 1 чашка кофе в долгосрочной перспективе может оказать на организм положительное влияние.
Mockva.ru 07:32
Политика

В Кремле прокомментировали новые правила медосмотра водителей

Новые правила медицинского освидетельствования правильные, однако при их разработке не всё было просчитано, в частности высокая стоимость анализов, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Парламентская газета вчера в 06:02
Наука

Ученые рассказали, как дьявольские черви выживают в недрах Земли

По словам автора исследования, профессора Американского университета в Вашингтоне Джона Брахта, Halicephalobus mephisto живут на огромной глубине в литосфере планеты, где почти полностью отсутствует кислород в воде и высокая щелочность среды.
ТК Звезда вчера в 18:42
Армия и оружие

Десятки курдских боевиков SDF уничтожены в провинции Ракка в Сирии

С 9 по 22 октября Анкара проводила антитеррористическую операцию "Источник мира" в Сирии, чтобы пресечь попытки курдских боевиков создать транспортный коридор в районе трассы М-4 и освободить незаконно захваченные бандами курдов территории Сирии.
Народные новости 17:20
Гаджеты

Дорогой гибкий смартфон Huawei Mate X сметают с прилавков

Компания Huawei сегодня сообщила о доступности расширенной партии смартфонов Huawei Mate X после того, как неделю назад стартовая партия была распродана буквально за секунды.
iXBT.com вчера в 00:24
Происшествия

Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Известия 09:40
Общество

В столице Колумбии ввели комендантский час из-за протестов

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса ввел комендантский час для всей колумбийской столицы из-за продолжающихся протестов, сообщает AFP.
Коммерсантъ вчера в 19:41
Общество

Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla

Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Ведомости 04:19
Музыка

Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»

Выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу «Голос» первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.
Рамблер 11:36
Футбол

Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020

Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией.
Телеканал 360° вчера в 07:21
Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Политик указал, что «вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике».
Страна Советов on-line 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное