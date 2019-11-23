Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности. Об этом она заявила в эфире телеканала КРТ.

Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

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