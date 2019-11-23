Политика
RT на русскомСавченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности. Об этом она заявила в эфире телеканала КРТ.
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Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Политика
В США призвали не помогать властям Сирии в восстановлении страны
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал не прекращать экономическое давление на Дамаск и не оказывать властям САР помощь в восстановлении страны.
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец.
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Здоровье
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Общество
Составлены правила общения с космонавтами
Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Политика
Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма
Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина: «Первый канал ищет мне замену»
Надежда Бабкина рассказала журналистам о загруженном графике. По словам телеведущей, Первый канал ищет ей замену.
Экономика
Силуанов прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Политика
Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников
Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
Происшествия
Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде
Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека.
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Экономика
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую решением купить корову
Фигурист Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую приобретенной коровой.
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Здоровье
Ученые назвали пять компонентов для долгой и здоровой жизни
Российские учёные выяснили, какие компоненты здорового образа жизни (ЗОЖ) наиболее важны для долгой и качественной жизни.
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Экономика
Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
Футбол
«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес
Здоровье
В самом большом районе Алтая открыли новый корпус больницы
Хоккей
Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в матче КХЛ
Общество
В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог
Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Политика
Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп.