Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности. Об этом она заявила в эфире телеканала КРТ.

Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Политика В США призвали не помогать властям Сирии в восстановлении страны Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал не прекращать экономическое давление на Дамаск и не оказывать властям САР помощь в восстановлении страны.

Космос К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит «Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Общество Составлены правила общения с космонавтами Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

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Общество Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.