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Савельев: вопрос введения дополнительных сборов в авиации обсуждается, но не с пассажиров

Как сообщалось в конце мая, Минтранс РФ совместно с АО "ТКП" (бывшая Транспортная клиринговая палата) и госкорпорацией "Ростех" обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров.
ТАСС
Газета "Известия" писала в мае, что в России могут ввести дополнительный сбор, который будут взимать с путешественников при оформлении авиабилетов по стране.
Интерфакс
В письме, на которое ссылалось издание, говорилось, что создание фонда не приведет к подорожанию авиабилетов, так как новый платеж «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством».
РБК
Тогда в пресс-службе министерства РИА Новости сообщили, что не рассматривают вопрос введения дополнительных сборов с авиапассажиров при покупке билетов.
Finam.Ru

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