Настраивались на неё, хочу похвалить парней. Сегодня был экзамен с командой Премьер-Лиги, сдали его на отлично.

Савичев: «Торпедо» сдало на отлично экзамен с командой Премьер-Лиги

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