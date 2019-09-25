Футбол
ЧемпионатСавичев: «Торпедо» сдало на отлично экзамен с командой Премьер-Лиги
Настраивались на неё, хочу похвалить парней. Сегодня был экзамен с командой Премьер-Лиги, сдали его на отлично.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Космос
Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости 16:19
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек
Более 20 человек пострадали, пять из них госпитализированы в результате аварийной посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула.
BFM.ru 13:49
Футбол
Балтика — Локомотив 1:1 (1-й экстра-тайм)
Главный тренер москвичей перед матчем заявил, что основному составу дали возможность отдохнуть.
Клопс 14:08
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
Матч ТВ 07:43
Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 14:10
Политика
Лавров пообещал резко отреагировать на невыдачу виз США россиянам
По словам господина Лаврова, ранее Москва согласилась включить в состав американской делегации, посетившей Россию, сенатора Рона Джонсона, находящегося под санкциями США, чтобы продемонстрировать готовность наводить мосты по линии парламентской дипломатии.
Коммерсантъ 15:01
Футбол
Сергей Семак о матче с «Енисеем»: Шансы и силы были равны
По словам господина Семака, шансы и силы соперников были равны.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:08
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Общество
Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе
На видео невеста трогательно плачет, обнимая отца.
REGNUM 13:13
Политика
Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
РИА Новости 15:05
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Футбол
Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»
Спорт-Экспресс 15:20
Кино
Появился трейлер продолжения культового сериала «Во все тяжкие»
Сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie — полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие».
Кубань 24 вчера в 10:58
Транспорт
Московский метрополитен опроверг сообщения о возгорании в поезде
На Замоскворецкой линии обкатывали новый состав, где была найдена неисправность, возгорания не было, угрозы безопасности пассажиров нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.
РИА Новости 16:20
Армия и оружие
В Турции истребитель F-16 назвали «хламом» в сравнении с Су-35
Следует отметить, что, несмотря на свою современность и новейшие технологии, российский истребитель Су-35 продается значительно дешевле, чем устаревший F-16.
Военное дело вчера в 10:17
Энергетика
США ждут больше российского газа в Европе
Таков прогноз Минэнерго страны до 2050 года ЕС, вопреки собственным планам, к 2050 году увеличит как потребление газа, так и зависимость от его поставок из России, следует из ежегодного прогноза Минэнерго США (EIA).
Коммерсантъ 13:52
Происшествия
Суд отправил под арест генерал-майора МВД России Мельникова
Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова.
RT на русском 11:22
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Экономика
«Известия» ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах
Пенсионеры Чукотского автономного округа получают самую высокую пенсию в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ПФР за первое полугодие.
Интерфакс вчера в 21:33