Футбол

ЧемпионатЧемпионатСавичев: «Торпедо» сдало на отлично экзамен с командой Премьер-Лиги

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Настраивались на неё, хочу похвалить парней. Сегодня был экзамен с командой Премьер-Лиги, сдали его на отлично.
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Савичев: игроки «Торпедо» сдали экзамен в матче с «Крыльями» на «отлично»

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Савичев: «Торпедо» сдало на отлично экзамен с командой Премьер-Лиги

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