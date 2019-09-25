Футбол

ЧемпионатЧемпионатСавичев: «Торпедо» сдало на отлично экзамен с командой Премьер-Лиги

Настраивались на неё, хочу похвалить парней. Сегодня был экзамен с командой Премьер-Лиги, сдали его на отлично.
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