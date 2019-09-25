РПЛ
ЧемпионатСавичев: «Торпедо» сдало на отлично экзамен с командой Премьер-Лиги
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Максим Шоркин
|36′
Иван Сергеев
|45′+1′
Настраивались на неё, хочу похвалить парней. Сегодня был экзамен с командой Премьер-Лиги, сдали его на отлично.
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