РПЛ

ЧемпионатЧемпионатСавичев: «Торпедо» сдало на отлично экзамен с командой Премьер-Лиги

Торпедо (Москва) — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Максим Шоркин
36′
Иван Сергеев
45′+1′
2 фотоЕщё 1 видео
Настраивались на неё, хочу похвалить парней. Сегодня был экзамен с командой Премьер-Лиги, сдали его на отлично.
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