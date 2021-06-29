Saxo Bank дал экономический прогноз на III квартал 2021 года
Финансово-технологическая компания Saxo Bank, специализирующаяся на комплексной онлайн-торговле и инвестициях, во вторник, 29 июня, представила ежеквартальный прогноз по глобальным рынкам на третий квартал 2021 года.В источнике
Минздрав России разработал проект приказа, согласно которому пациентам при плановой госпитализации или для получения санаторно-курортного лечения необходимо будет предоставлять справку о вакцинации от коронавируса.
Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что необходимо поддерживать высокий уровень антител, в том числе с помощью вакцинации, чтобы защититься от индийского штамма «Дельта плюс», который набирает скорость распространения по всему миру.