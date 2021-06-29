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Saxo Bank дал экономический прогноз на III квартал 2021 года

Финансово-технологическая компания Saxo Bank, специализирующаяся на комплексной онлайн-торговле и инвестициях, во вторник, 29 июня, представила ежеквартальный прогноз по глобальным рынкам на третий квартал 2021 года.В источнике

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