Финансово-технологическая компания Saxo Bank, специализирующаяся на комплексной онлайн-торговле и инвестициях, во вторник, 29 июня, представила ежеквартальный прогноз по глобальным рынкам на третий квартал 2021 года.

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