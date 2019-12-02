с чего всё началось

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Общество Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение генпрокуратура Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.

Общество Российские школьники стали хуже читать и считать В естественно-научной грамотности, исследования по которой начались с 2006 года, результаты российских школьников "сохраняются на прежнем уровне", отметили в Минпросвещения.

Политика Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.

Транспорт В московском метро подорожает проезд Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Общество Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".

Происшествия Мошенник поставил в выборгском лесу лжестолбы и якобы провел через границу нелегалов из Азии Необычную попытку мошенничества зафиксировали российские пограничники близ границы с Финляндией: гражданин одной из стран СНГ пытался убедить четверых уроженцев Южной Азии, что перевел их через границу России и ЕС, которую обозначил собственноручно изготовленными пограничными столбами.