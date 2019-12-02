Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03:00
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова перепутала фамилию Льва Лещенко
Общество
Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву
К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение генпрокуратура Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Общество
Российские школьники стали хуже читать и считать
В естественно-научной грамотности, исследования по которой начались с 2006 года, результаты российских школьников "сохраняются на прежнем уровне", отметили в Минпросвещения.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Технологии
Роскачество назвало наиболее безопасные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества рассказали владельцам смартфонов о лучших приложениях, чтобы заказать такси.
Происшествия
В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали суды
В пресс-службе Мосгорсуда агентству сообщили, что суды были эвакуированы из-за электронного сообщения об угрозе взрыва.
Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Общество
Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
Футбол
ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии
ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему нападающему сборной Словакии и «Жилины» Роберту Боженику.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Игры
В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077
Происшествия
Мошенник поставил в выборгском лесу лжестолбы и якобы провел через границу нелегалов из Азии
Необычную попытку мошенничества зафиксировали российские пограничники близ границы с Финляндией: гражданин одной из стран СНГ пытался убедить четверых уроженцев Южной Азии, что перевел их через границу России и ЕС, которую обозначил собственноручно изготовленными пограничными столбами.
Общество
МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом
Здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США и еще трех стран Пола Уилана ничего не угрожает, а симуляция, к которой он прибегает, входит в курс подготовки разведки, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.
Происшествия
Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей
Авто
ВАЗ-2101 с мотором от Lancia Delta Integrale появился в продаже
В текущий период времени собственник просит за свой «горячий» ВАЗ-2101 24 тысячи долларов (приблизительно 1,5 млн рублей).
Культура
В Вахтанговском театре вручили премию «Звезда театрала»
В Вахтанговском театре в Москве в 12-й раз вручили премию зрительских симпатий "Звезда театрала".
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019
Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Политика
Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа
Во Франции прокомментировали планы США по введению санкций против Парижа, сообщает «РИА Новости».
Музыка
Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards
Apple запустила музыкальную премию Apple Music Awards.
Футбол
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.