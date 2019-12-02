Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03:00

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Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

РИА Новости04:06

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03:41

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском04:15

Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru05:38

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00
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Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
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Специалисты Роскачества рассказали владельцам смартфонов о лучших приложениях, чтобы заказать такси.
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В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали суды

В пресс-службе Мосгорсуда агентству сообщили, что суды были эвакуированы из-за электронного сообщения об угрозе взрыва.
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В московском метро подорожает проезд

Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
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Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
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ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии

ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему нападающему сборной Словакии и «Жилины» Роберту Боженику.
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Новые Известия вчера в 09:45
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
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В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077

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Мошенник поставил в выборгском лесу лжестолбы и якобы провел через границу нелегалов из Азии

Необычную попытку мошенничества зафиксировали российские пограничники близ границы с Финляндией: гражданин одной из стран СНГ пытался убедить четверых уроженцев Южной Азии, что перевел их через границу России и ЕС, которую обозначил собственноручно изготовленными пограничными столбами.
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МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

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В текущий период времени собственник просит за свой «горячий» ВАЗ-2101 24 тысячи долларов (приблизительно 1,5 млн рублей).
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Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
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Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
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Во Франции прокомментировали планы США по введению санкций против Парижа, сообщает «РИА Новости».
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Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards

Apple запустила музыкальную премию Apple Music Awards.
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В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020

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Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
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