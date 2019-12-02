Экономика

РИА НовостиРИА НовостиSaxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно. И хотя они считаются маловероятными, их потенциальные последствия угрожают стабильности финансовых рынков.
Читать в источнике
Комментировать312
с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03:00

Подробнее о событии

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

РИА Новости04:06

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03:41

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском04:15

Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru05:38

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

RuNews24.ru вчера в 10:49
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Известия 01:31
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Технологии

Корпорация Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

Актуальные Новости 03:40
Происшествия

В Петербурге эвакуируют суды и торговые центры

Мегаполис онлайн вчера в 06:12
Политика

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

РИА Новости 06:51
Происшествия

Уфимским экс-полицейским грозит реальный срок по делу об изнасиловании

Государственный обвинитель просит суд Уфы приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
РИА Новости 08:31
Политика

Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции

Президент США Дональд Трамп видит признаки того, что Франция откололась от других членов НАТО, передает телеканал CNBC.
РБК 06:25
Происшествия

Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота

Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
РБК 08:29
Хоккей

Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и форвард столичного "Динамо" Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 08:41
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Политика

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском 08:53
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике

Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Слово и Дело вчера в 20:50
Культура

Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Ревизор.ру вчера в 10:43
Общество

МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

Здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США и еще трех стран Пола Уилана ничего не угрожает, а симуляция, к которой он прибегает, входит в курс подготовки разведки, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.
РИА Новости 09:46
Авто

Представлен обновлённый спорткар Jaguar F-Type

Новый Jaguar F-Type в кузовах «купе» и «кабриолет» обзавелся не только внешние обновления, но и новые технологии.
32CARS.ru 03:53
Общество

Посольство России в Германии не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии в Берлине

Посольство России в Берлине не получало никаких новых данных по убийству гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета.
ТАСС 09:50
Армия и оружие

В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии

РИА Новости вчера в 12:56
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Кино

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
ТАСС 03:39
Общество

Принят закон об электронных трудовых книжках в России

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки.
Lenta.ru 06:09
Транспорт

В московском метро подорожает проезд

Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Lenta.ru 09:21
Экономика

Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ

Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены в развитие внутренних инфраструктурных проектов, как предлагали в Министерстве финансов, а также на предоставление кредитов другим странам, чтобы они приобретали продукцию российского производства, в первую очередь, энергетическую.
ГЛАС.RU вчера в 00:29
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК вчера в 21:18
Происшествия

Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

В поселке Витимский Иркутской области мужчина скончался после того, как на него напал медведь-шатун.
Известия 07:18
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Авто

Datsun не собирается покидать рынок России

Новые автомобили 01:11
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Транспорт

Таксисты объяснили рост числа ДТП с их участием

По данным ГИБДД, за девять месяцев 2019 года число аварий с участием такси существенно возросло.
Взгляд.ру 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное