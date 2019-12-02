с чего всё началось

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно. И хотя они считаются маловероятными, их потенциальные последствия угрожают стабильности финансовых рынков.

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

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