Экономика

РИА НовостиРИА НовостиSaxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно. И хотя они считаются маловероятными, их потенциальные последствия угрожают стабильности финансовых рынков.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03:00

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
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