Экономика
РИА НовостиSaxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год
Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно. И хотя они считаются маловероятными, их потенциальные последствия угрожают стабильности финансовых рынков.
Читать в источнике
Оценить273
с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Происшествия
Уфимским экс-полицейским грозит реальный срок по делу об изнасиловании
Государственный обвинитель просит суд Уфы приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Общество
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Происшествия
Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота
Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
Происшествия
Пожар на складе в Петербурге локализован
Пожаре на складе в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован.
Футбол
Почему Месси выиграл шестой «Золотой мяч»
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Авто
Datsun не планирует покидать рынок России
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении ВМФ современным вооружением
«Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%», - заявил глава государства на очередном совещании по оборонной тематике в Сочи.
Политика
Рада проголосовала за отставку главы Госбюро расследований
Сообщается, что «за» принятие закона проголосовали 250 народных депутатов, из которых 224 — представители фракции «Слуга народа», 18 — фракции «Голос».
Футбол
Сергей Семак вошел в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед
Интересно, что по проценту побед Сергей Богданович входит в тройку лидеров, уступая лишь Мирче Луческу и Андре Виллаш-Боашу.
Музыка
Apple создала музыкальную премию Apple Music Awards
Армия и оружие
Столтенберг заявил о «вторжении РФ» на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс прикладывает усилия для избавления Украины от "вторжения России".
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Политика
Премьер-министр Финляндии ушел в отставку
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне подал прошение об отставке президенту Финляндии во вторник, 3 декабря.
Космос
Астронавты вышли в открытый космос для ремонта спектрометра на МКС
Смотрите такжеНа американском сегменте МКС починили туалет Выход Пармитано и Моргана в открытый космос уже третий для них менее чем за три недели.
Общество
Умерла знаменитая кошка Lil Bub, прославившаяся из-за вынутого языка
Одна из самых известных кошек в Сети Lil Bub (Лил Баб) умерла в возрасте 8 лет.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева выходит замуж
Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Спорт
WADA не проверит пробы российских спортсменов из-за изменения данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что невозможно проверить на применение допинга 145 из 298 спортсменов из России.
Политика
Порошенко назвал капитуляцией возврат прямых поставок газа из России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам российского газа станет капитуляцией страны.
Шоу-бизнес
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли официально стала мальчиком
Дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло проходит гормональную терапию, для того чтобы сделать операцию по смене пола.