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Saxo Bank ожидает по итогам 2021 года инфляцию в России в диапазоне 7-10%

Главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен на пресс-конференции в режиме онлайн предсказал рублю резкое укрепление в 2022 году, передает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru
По мнению Якобсена, в следующем году следует ждать укрепления курса российской национальной валюты до 69-70 рублей за доллар.
Lenta.ru
Этому поспособствуют рост цен на энергоресурсы и грамотные действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Lenta.ru
По мнению Якобсена, цены на нефть «точно не будут ниже нынешних», так как на сырье есть реальный спрос.
РБК Инвестиции

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