ТАССSaxo Bank ожидает по итогам 2021 года инфляцию в России в диапазоне 7-10%Главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен на пресс-конференции в режиме онлайн предсказал рублю резкое укрепление в 2022 году, передает корреспондент «Ленты.ру».Lenta.ruПо мнению Якобсена, в следующем году следует ждать укрепления курса российской национальной валюты до 69-70 рублей за доллар.Lenta.ruЭтому поспособствуют рост цен на энергоресурсы и грамотные действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.Lenta.ruПо мнению Якобсена, цены на нефть «точно не будут ниже нынешних», так как на сырье есть реальный спрос.РБК ИнвестицииЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииСекрет фирмыРамблерПодробнее о событииSaxo Bank спрогнозировал укрепление рубля в 2022 годуВедомости10:31ИСПРАВЛЕНО: Рубль может укрепиться до 69-70 руб./$1 в 2022 году - Saxo BankФинмаркет08:28Главный экономист Saxo Bank предсказал укрепление рубля до 69-70 рублей за долларLenta.ru08:48Главный экономист Saxo Bank уверен в резком укреплении рубляBanki Loans08:59В Saxo Bank допустили рост цен на нефть выше $100 за баррель в 2022 годуРБК Инвестиции09:27Главный экономист Saxo Bank ожидает появления нового поколения криптовалютFinam.Ru06:36Saxo Bank ожидает по итогам 2021 года инфляцию в России в диапазоне 7-10%ТАСС05:06Показать ещёОценить37Поделиться