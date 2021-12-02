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Saxo Bank: пик энергетического кризиса может быть достигнут этой зимой

Эксперт, директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в беседе с журналистами озвучил прогноз по изменениям цены на газ на текущую зиму.
Московский Комсомолец
"Этой зимой мы увидим пик энергетического кризиса, какого мы не видели с 1973 года", - сказал Якобсен.
Московский Комсомолец
По мнению экспертов Saxo Bank, пауза волатильности цен на газ, наблюдаемая в настоящее время, является временной.
ТАСС
Директор института энергетики и финансов Марсель Салихов также высказал свое мнение о росте цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.
URA.Ru

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