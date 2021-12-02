Экономика сегодняSaxo Bank: пик энергетического кризиса может быть достигнут этой зимойЭксперт, директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в беседе с журналистами озвучил прогноз по изменениям цены на газ на текущую зиму.Московский Комсомолец"Этой зимой мы увидим пик энергетического кризиса, какого мы не видели с 1973 года", - сказал Якобсен.Московский КомсомолецПо мнению экспертов Saxo Bank, пауза волатильности цен на газ, наблюдаемая в настоящее время, является временной.ТАССДиректор института энергетики и финансов Марсель Салихов также высказал свое мнение о росте цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.URA.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииSaxo Bank: пик энергетического кризиса может быть достигнут этой зимойЭкономика сегодня22:20Якобсен: цены на газ и нефть этой зимой достигнут своего пикаPravda.Ru20:09Банкир предупредил о резком скачке цен на газ и нефть этой зимойURA.Ru18:43Эксперт предрек пиковый рост цен на газ этой зимой из-за сильных холодовМосковский Комсомолец18:07Эксперт: цены на газ этой зимой могут достичь новых пиков на фоне сильных холодовТАСС17:08Показать ещёОценитьПоделиться