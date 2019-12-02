с чего всё началось

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Политика Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО заявил, что США намерены поладить с Россией, передает корреспондент РБК.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

Политика Путин подписал закон о признании физических лиц иноагентами 25 ноября Совет Федерации одобрил внесение изменений в закон о СМИ, касающийся возможности признания Министерством юстиции РФ иностранными агентами не только юридических, но и физических лиц.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».

Происшествия В Новом Уренгое кот вытолкнул девочку из окна СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщил, что в падении семилетней девочки из окна в Новом Уренгое виноват кот, пишет РБК.

Культура В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.

Шоу-бизнес Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

Политика В «Ростехе» назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.

Здоровье Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.

Футбол Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.