Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru05:38

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03:41

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости04:06

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Политика

Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО заявил, что США намерены поладить с Россией, передает корреспондент РБК.
РБК 12:16
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
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«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
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ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru вчера в 03:47
Политика

Путин подписал закон о признании физических лиц иноагентами

25 ноября Совет Федерации одобрил внесение изменений в закон о СМИ, касающийся возможности признания Министерством юстиции РФ иностранными агентами не только юридических, но и физических лиц.
Парламентская газета вчера в 13:05
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Культура

Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»

Объявлены новые лауреаты премии "Звезда Театрала" - российской театральной награды, победителей которой определяют зрители путем народного интернет-голосования.
Российская газета 04:01
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси

Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Abc.
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Кино

В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Россия – Культура 01 декабря в 12:15
Футбол

Лионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира

Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
МК-Спорт вчера в 15:45
Фигурное катание

Сотскова не выступит на чемпионате России

Sports.ru 11:49
Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Трактор» и прервал серию поражений

Газета.Ru 11:45
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек

По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Российская газета 07:38
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул девочку из окна

СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщил, что в падении семилетней девочки из окна в Новом Уренгое виноват кот, пишет РБК.
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Происшествия

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
Технологии

Корпорация Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

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В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

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Ким Чен Ын открыл в КНДР новый город-утопию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл новый город в уезде Самджиён на северо-востоке страны, пишет «Интерфакс».
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко

Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
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Политика

На Украине задержали члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.
Lenta.ru 12:19
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В «Ростехе» назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом

В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.
РИА Новости 11:32
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
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Петрозаводского маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы

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Spotify назвал самых популярных музыкантов десятилетия

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Политика

В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»

США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен.
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Футбол

Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы

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Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика

Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 07:19
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