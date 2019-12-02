Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03:00
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Saxo Bank опубликовал «шокирующий прогноз» о мировом экономическом лидерстве России
Московский Комсомолец14:50
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Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Политика
Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400
14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт с США на фоне закупок С-400 у РФ будет в скором времени разрешен.
Армия и оружие
Главарь «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в сирийской провинции Идлиб
«Командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба», — передает радиостанция.
Общество
«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на рост тарифов в аэропортах России
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо, в котором указал на рост тарифов в 17 аэропортах страны.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Происшествия
Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом
Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Футбол
В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»
Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
Авто
С 1 января в России для водителей введут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Транспорт
ГИБДД предлагает пересадить водителей на общественный транспорт
Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах, - Олег Понарьин В связи с этим, он посоветовал возвращаться к "старому советскому способу" и использовать комфортный, массовый общественный транспорт.
Армия и оружие
Forbes рассказал о «винтажной» обороне России в Арктике
Арктическое побережье Российской Федерации защищают мобильные ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx — по классификации Североатлантического альянса), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 «Термит» (SS-N-2 Styx).
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Здоровье
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
По словам врачей, на приближающуюся опасность могут указывать возникшие на коже пятна, особенно, если речь идет о пятнах на голени.
Здоровье
В Саратовской области начинается эпидемия ОРВИ
В Саратовской области продолжается подъем заболеваемости ОРВИ.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Футбол
«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»
Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил акции на покупку автомобилей Lada
Наконец, до конца декабря продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 50 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 20 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
Политика
Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
Шоу-бизнес
54-летняя Таисия Повалий впервые стала бабушкой
Уверена, из меня получится отличная бабушка.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Армия и оружие
Россию окружат радиолокационным полем для отслеживания ракет
Радиолокационное поле для отслеживания внешних угроз появится у границ России. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.