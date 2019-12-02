с чего всё началось

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Политика На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.

Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Политика Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400 14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт с США на фоне закупок С-400 у РФ будет в скором времени разрешен.

Политика Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.

Происшествия Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

Транспорт ГИБДД предлагает пересадить водителей на общественный транспорт Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах, - Олег Понарьин В связи с этим, он посоветовал возвращаться к "старому советскому способу" и использовать комфортный, массовый общественный транспорт.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Здоровье Врачи назвали необычный симптом диабета на коже По словам врачей, на приближающуюся опасность могут указывать возникшие на коже пятна, особенно, если речь идет о пятнах на голени.

Авто «АвтоВАЗ» объявил акции на покупку автомобилей Lada Наконец, до конца декабря продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 50 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 20 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).

Общество В России ввели электронные трудовые книжки По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

Политика Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.

Шоу-бизнес Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.