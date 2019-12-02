с чего всё началось

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Политика СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Транспорт Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Общество Российские школьники не справились с экзаменом Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.

Экономика Сбербанк зафиксировал двукратный рост мезонинных сделок В мае этого года в ответ на принятие изменений в закон о долевом строительстве на рынок Сбербанком был выведен коробочный кредитный продукт «Проектный бридж», который стал пользоваться популярностью у клиентов — каждая четвертая мезонинная сделка банка в текущем году реализована с ним.

Экономика Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».

Общество В Екатеринбурге водители «Яндекс. Такси» объявили забастовку В уральской столице таксисты начали забастовку даже раньше назначенного срока: уже около 15.00 у аэропорта Кольцово собрались 100 машин, которые не принимали заказы, пишет 66.RU со ссылкой на свой источник.

Экономика Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Здоровье Количество ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек Число ВИЦ-инфицированных в России составило 1,06 млн человек, сообщил Интерфаксу глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Шоу-бизнес Певцов назвал Познера «врагом России» Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.