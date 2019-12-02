Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03:00
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Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Политика
СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха
Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Технологии
С 13 декабря игроки Red Dead Online смогут стать самогонщиками
Rockstar поделилась подробностями следующего крупного обновления Red Dead Online, которое выйдет уже 13 декабря.
Общество
Принят закон о введении электронных трудовых книжек
С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Транспорт
Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля
Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами
На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Общество
Российские школьники не справились с экзаменом
Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Экономика
Сбербанк зафиксировал двукратный рост мезонинных сделок
В мае этого года в ответ на принятие изменений в закон о долевом строительстве на рынок Сбербанком был выведен коробочный кредитный продукт «Проектный бридж», который стал пользоваться популярностью у клиентов — каждая четвертая мезонинная сделка банка в текущем году реализована с ним.
Авто
С 1 января для водителей введут новые штрафы в России
Российским водителям к Новому году подготовили «подарок». С 1 января 2020 года начнет действовать система новых штрафов.
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
Общество
В Екатеринбурге водители «Яндекс. Такси» объявили забастовку
В уральской столице таксисты начали забастовку даже раньше назначенного срока: уже около 15.00 у аэропорта Кольцово собрались 100 машин, которые не принимали заказы, пишет 66.RU со ссылкой на свой источник.
Экономика
Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Здоровье
Количество ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек
Число ВИЦ-инфицированных в России составило 1,06 млн человек, сообщил Интерфаксу глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.
Наука
Создан препарат, облегчающий выведение камней из почек
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера «врагом России»
Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Общество
Тестовый режим открытого неба могут ввести в Пулково с 1 января
Вопрос введения режима открытого неба в Пулково стал обсуждаться только в этом году.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Технологии
Apple назвала лучшие приложения и игры App Store 2019 года
Компания Apple выбрала лучшие приложения и игры для своих устройств за 2019 год.
Футбол
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.