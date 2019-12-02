Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03:00

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Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском04:15

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

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Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

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Lenta.ru05:38

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

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Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
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Лещенко прокомментировал конфуз Бузовой, исковеркавшей его фамилию

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Российская газета 05:38
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Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
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В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Российская газета 06:10
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
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Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
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Экономика

Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
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Экономика

Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

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Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Количество ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек

Число ВИЦ-инфицированных в России составило 1,06 млн человек, сообщил Интерфаксу глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.
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Создан препарат, облегчающий выведение камней из почек

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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

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Аргументы недели 10:05
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ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
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Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
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Тестовый режим открытого неба могут ввести в Пулково с 1 января

Вопрос введения режима открытого неба в Пулково стал обсуждаться только в этом году.
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Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

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Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
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В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020

В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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