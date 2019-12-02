Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъвчера в 03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ruвчера в 05:38

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новостивчера в 04:06

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъвчера в 03:00

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русскомвчера в 04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБКвчера в 03:01

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ruвчера в 03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАССвчера в 03:41
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Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 09:19
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Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»

СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.
Gazeta.SPb 13:54
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Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен

Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Кубань 24 15:27
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК 15:17
Гаджеты

В России появился новый бренд доступных телефонов

В России компания "Новая линия" запускает новую марку мобильных телефонов под названием Strike.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, новый бренд Strike - это большое количество различных моделей.
Уфимские Заметки 11:42
Политика

Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

Бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
РБК вчера в 02:57
Армия и оружие

США заявили о задержании судна с иранским оружием в Османском заливе

Экипаж американского эсминца "Форест Шерман" задержал в Османском заливе судно с частями ракет.
РЕН ТВ 16:57
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности

Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
Lisa.ru 01:45
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Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Общество

Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову

Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
РИА Новости 09:28
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
РБК вчера в 16:27
Общество

Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
РБК 16:10
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Эвертон», продлив серию без поражений в АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" с крупным счетом обыграли "Эвертон" в 15-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости 17:36
Здоровье

Здравоохранению поднимают качество

Регионы обсудили исполнение нацпроекта Модернизация первичного звена здравоохранения должна улучшить качество и безопасность медицинской помощи в России, говорили вчера участники конференции "Медицина и качество".
Коммерсантъ 17:19
Гаджеты

Realme X2 Pro: Первый флагман бренда стартует в России

За селфи отвечает 16-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой F2,0. Но пожалуй самая главная фишка смартфона - его аккумулятор, вернее быстрая зарядка SuperVOOC (50 Вт).
Prophotos.ru 17:42
Футбол

Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:45
Политика

В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО

Ранее 4 декабря Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.
Известия 16:36
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
Финансы

Официальные курсы доллара и евро повысились на 5 копеек

Курс доллара вырос на 5,47 копейки, составив 64,1948 рубля (64,1401 рубля на 4 декабря).
Банки.ру 05:33
Происшествия

В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий

Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 01:00
Здоровье

В Росздравнадзоре Сахалина опровергают информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

Специалисты из прокуратуры, Росздравнадзора и регионального Минздрава не выявили нарушений в областной больнице Сахалинской области, где, по информации местных СМИ, больным дают просроченные лекарства, а также повторно используют одноразовые расходные материалы.
ТАСС 11:28
Футбол

Роналду: «Моё соперничество с Месси только начинается»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Евро-футбол.ру 07:18
Космос

Зафиксировано падение луны на Землю

Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Lenta.ru 02 декабря в 04:09
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 08:16
Футбол

Моуринью получил травму после столкновения с футболистом «МЮ»

В первом тайме матча 15-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» наставник гостей Жозе Моуринью получил мини-травму.
Metaratings 16:41
Политика

Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом

Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Красная весна 15:33
Авто

С 1 января в России вводятся новые штрафы для водителей

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня вчера в 03:31
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Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
АБН 07:36
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
ФАН 13:25
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Поклонники «Мисс России-2003» были уверены, что блондинка и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, еще не расписаны.
Lisa.ru 08:01
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