Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank предсказывает победу демократов на выборах в США, возвращение стоимости нефти Brent к $90 за баррель и выход Венгрии из Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном 3 декабря неофициальном прогнозе банка «Шокирующие предсказания».
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъвчера в 03:00

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Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

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Датский банк предсказал России «золотой» 2020-ый. Видео

Вести.UZвчера в 14:24
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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Исследование провели специалисты Роскачества, а проверке подверглись 40 приложения для заказа такси.
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Звезда фильмов «Человек из стали» и «Миссия невыполнима: Последствия» Генри Кавилл дал интервью Джимми Киммелу, в рамках которого показал новый фрагмент из сериала «Ведьмак» от Netflix, где он сыграл Геральта.
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Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Газета.Ru 02:20
Политика

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией

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Технологии

Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Ридус 02 декабря в 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
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