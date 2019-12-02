с чего всё началось

Датский инвестиционный банк Saxo Bank предсказывает победу демократов на выборах в США, возвращение стоимости нефти Brent к $90 за баррель и выход Венгрии из Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном 3 декабря неофициальном прогнозе банка «Шокирующие предсказания».

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Музыка Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.

Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Общество В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Политика Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму По итогам выборов 2016 года в Госдуму VII созыва попали представители шести партий: прошедшие по спискам "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также по представителю от "Родины" и "Гражданской платформы" по одномандатным округам.

Общество В Москве начался снос киноцентра «Соловей» Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.

Политика Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп заявили о необходимости единства НАТО перед лицом новых угроз, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера.

Общество РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.

Политика В Раде перепутали текст заявления о курсе Украины в НАТО Депутат от партии «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев заявил, что из-за технической ошибки на сайте Верховной рады был опубликован не тот текст заявления о курсе на НАТО, который приняли депутаты.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Авто Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.