Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъвчера в 03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ruвчера в 05:38

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ruвчера в 03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАССвчера в 03:41

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русскомвчера в 04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБКвчера в 03:01

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новостивчера в 04:06

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъвчера в 03:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:16, Ашберн

Датский банк предсказал России «золотой» 2020-ый. Видео

Вести.UZвчера в 14:24
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
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РБК 00:30
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Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Вести.Ru 00:39
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru вчера в 02:39
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

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РИА Новости вчера в 23:11
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Константин Чистяков отметил, что Курганская область может стать первым регионом УрФО, где компания откроет клинику.
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Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество

Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
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Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ вчера в 12:03
Общество

В России сократились продажи водки и вина

В России снизились продажи некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки, свидетельствуют данные платформы «Такском», которая проанализировала более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь текущего года.
REGNUM 00:31
Происшествия

В жилом доме в Белгороде взорвался газ

В Белгороде в четырехэтажном доме произошел взрыв газа.
Российская газета вчера в 12:33
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Армия и оружие

ВМС США получат ещё девять подлодок класса «Вирджиния»

ВМС США подписали контракт с компаниями General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries на строительство девяти многоцелевых АПЛ класса "Вирджиния".
Sudostroenie.info вчера в 04:59
Баскетбол

50 очков Джеймса Хардена не помогли «Хьюстону» в матче с «Сан-Антонио»

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В России легализовали онлайн-продажу ювелирных изделий

«На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ», — говорится в документе.
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РИА Новости вчера в 22:53
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Российская газета вчера в 07:35
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WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
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Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Культуромания вчера в 11:35
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском вчера в 03:09
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
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Коммерсантъ 01:55
Общество

Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

Алтапресс вчера в 01:46
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

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МонаВиста вчера в 22:14
Армия и оружие

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Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
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Piter.tv 02 декабря в 03:37
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки и акции на покупку автомобилей Lada

Компания "АвтоВАЗ" предлагает воспользоваться спецпредложениями, скидки по которым могут составить от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от акции и модели.
Новые автомобили вчера в 05:39
Общество

«Почта России» начала открывать аптеки в своих отделениях

Первые аптеки открылись в трех почтовых отделениях Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
Ведомости 01:28
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 04:45
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