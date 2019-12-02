Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъвчера в 03:00
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Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год
RT на русскомвчера в 04:15
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Общество
Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье
Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
Происшествия
В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Здоровье
Группа компаний «Медси» может открыть клинику в Курганской области
Константин Чистяков отметил, что Курганская область может стать первым регионом УрФО, где компания откроет клинику.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Общество
Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников
Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Общество
В России сократились продажи водки и вина
В России снизились продажи некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки, свидетельствуют данные платформы «Такском», которая проанализировала более 17 млрд кассовых чеков с июля по октябрь текущего года.
Происшествия
В жилом доме в Белгороде взорвался газ
В Белгороде в четырехэтажном доме произошел взрыв газа.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Армия и оружие
ВМС США получат ещё девять подлодок класса «Вирджиния»
ВМС США подписали контракт с компаниями General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries на строительство девяти многоцелевых АПЛ класса "Вирджиния".
Общество
В России легализовали онлайн-продажу ювелирных изделий
«На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ», — говорится в документе.
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень опасности
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий - метеорологи прогнозируют гололед и метель, а также порывистый ветер.
Политика
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Происшествия
На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар
Общество
Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального
Спорт
Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
Армия и оружие
Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков
Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Политика
Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки и акции на покупку автомобилей Lada
Компания "АвтоВАЗ" предлагает воспользоваться спецпредложениями, скидки по которым могут составить от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от акции и модели.
Общество
«Почта России» начала открывать аптеки в своих отделениях
Первые аптеки открылись в трех почтовых отделениях Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.