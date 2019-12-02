Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъвчера в 03:00
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Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год
RT на русскомвчера в 04:15
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Происшествия
ГИБДД прогнозирует рост смертности на дорогах
Происшествия
СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей
Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким
Общество
В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете
Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Армия и оружие
Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО списка врагов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что у альянса нет списка врагов.
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Политика
Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
Происшествия
Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме
Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
Шоу-бизнес
Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой
Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.
Происшествия
Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем
Число пострадавших в аварии с перевернувшимся автобусом на трассе в Богучарском районе Воронежской области выросло до 17 человек.
Общество
Роскачество считает, что искусственная елка вредит экологии
Представители Роскачества считают, что живая елка, купленная для новогодних праздников, не наносит серьезного вреда экологии, в отличие от искусственной, производство которой связано с большими энергозатратами и парниковыми выбросами.
Происшествия
В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку
Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Общество
Специалисты Чукотки ищут белого медведя с надписью «Т-34» на боку
На кадрах запечатлен белый медведь, а на боку животного виднеется черная надпись «Т-34».
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Экономика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Футбол
Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком
Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Шоу-бизнес
Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами».
Происшествия
Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии
Кроме Бойко обыски проходят у одного из лидеров партии Михаила Светова, его бывшей девушки Анастасии Стародубовской и у заместителя секретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Авто
С 1 января для водителей в России введут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Шоу-бизнес
Сильно похудел: Алсу впервые за долгое время вышла в свет с мужем
36-летняя Алсу появилась на детском празднике вместе с мужем Яном Абрамовым, а также с дочерьми - 13-летней Сафиной и 11-летней Микеллой.
Здоровье
Банк ВТБ подарил 3 млн на оборудование алтайскому Центру «ДАР»
Сертификат на сумму 3 млн рублей 3 декабря вручил главному врачу Ирине Молчановой вице-президент банка ВТБ Сергей Лысиков.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.