Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03 декабря в 03:00

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Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03 декабря в 03:01

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости03 декабря в 04:06

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03 декабря в 03:41

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском03 декабря в 04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03 декабря в 03:01

Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru03 декабря в 05:38

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03 декабря в 03:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Присоединение Крыма Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
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Россиянин, которого в ФРГ арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел»

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Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
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Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать

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В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
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Лавров назвал слухами сообщения о российских наемниках в Ливии

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По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
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Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным наедине

Бывший украинский лидер Петр Порошенко предостерег нынешнего главу Незалежной Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным один на один на предстоящем саммите в "нормандском формате" в Париже.
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

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Компания Xiaomi рассказала о ведущейся разработке нового функционала для своей фирменной оболочки MIUI 11.
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Минобороны провело эксперимент в космосе

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Royal Never Give Up вышла на майнор в Буковеле

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