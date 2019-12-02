Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъвчера в 03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

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Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

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РИА Новостивчера в 04:06
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Датский банк предсказал России «золотой» 2020-ый. Видео

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В среду в Заводском районе Саратова в ДТП с автобусом пострадали 15 человек.
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РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

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