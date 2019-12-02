с чего всё началось

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авто С 1 января для водителей в России введут новые штрафы Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Футбол Шестой «Золотой мяч» Месси может стать последним Пента-триком называют 5 голов одного игрока в одном матче, и это достижение покорялось тому же Месси даже в Лиге чемпионов, где аргентинец лет 10 назад 5 раз поразил ворота немецкого "Байера".

Политика Найден виновный в «оглуплении» украинцев «Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — посетовал эксперт.

Политика Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита» Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».

Происшествия СК завершил расследование дела сестер Хачатурян Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве отца тремя сестрами Хачатурян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кино Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы» Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.

Политика В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Общество Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви Мосгорсуд принял решение об отмене ареста квартиры основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.