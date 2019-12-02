Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Читать в источнике
Оценить300
с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъвчера в 03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год
RT на русскомвчера в 04:15
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Политика
Названы темы переговоров Путина и Вучича в Сочи
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 декабря, президент России Владимир Путин встретится с Александром Вучичем в Сочи.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Авто
С 1 января для водителей в России введут новые штрафы
Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
Происшествия
В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме
Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Шоу-бизнес
Сын Пугачевой и Галкина построил в детской маленькую звонницу
Сын Пугачевой и Галкина построил в детской маленькую звонницу Импровизированные колокола зазвучали прямо в замке именитого семейства.
Кино
Вышел тизер сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Происшествия
В Саратове 15 человек пострадали в ДТП с автобусом
В среду в Заводском районе Саратова в ДТП с автобусом пострадали 15 человек.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Футбол
Шестой «Золотой мяч» Месси может стать последним
Пента-триком называют 5 голов одного игрока в одном матче, и это достижение покорялось тому же Месси даже в Лиге чемпионов, где аргентинец лет 10 назад 5 раз поразил ворота немецкого "Байера".
Политика
Найден виновный в «оглуплении» украинцев
«Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — посетовал эксперт.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Футбол
В Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве отца тремя сестрами Хачатурян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кино
Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Экономика
Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков
Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет.
Политика
В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви
Мосгорсуд принял решение об отмене ареста квартиры основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору елки к Новому году
Искусственные елки не перерабатываются, мусор от них закисляет грунтовые воды, а при сжигании выделятся канцерогены, поэтому искусственную елку лучше выбирать на много лет.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС
Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
Футбол
В РФС прокомментировали массовые задержания болельщиков «Спартака»
Около 200 болельщиков московского «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге в преддверии матча 18-го тура чемпионата России.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Происшествия