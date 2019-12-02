Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъвчера в 03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ruвчера в 05:38

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новостивчера в 04:06

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ruвчера в 03:01

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русскомвчера в 04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБКвчера в 03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАССвчера в 03:41

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъвчера в 03:00
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Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
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Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО к США относились «исключительно с уважением».
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«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью

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Трамп высказался по поводу ситуации вокруг «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
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Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

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Общество

Российский миллиардер Дмитрий Обретецкий скончался в Лондоне после ДТП

Российский миллиардер Дмитрий Обретецкий скончался в Лондоне, где его сбил автомобиль. Некоторое время бизнесмен находился в коме.
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Общество

В Сети обсуждают платье Ирины Шейк на The Fashion Awards 2019

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Paparazzi.ru 16:04
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Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

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Наука

Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания

ИнфоСМИ вчера в 13:28
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Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии

Российский МИД прокомментировал объявление аналогичного ведомства ФРГ об объявлении двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата.
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Культура

В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
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Наука

Для безопасного лечения рака предложили использовать биополимеры

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В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа

Есть веские основания для проведения процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Газета.Ru 19:03
Фигурное катание

Косторная начнет финал Гран-при, Загитова выступит последней

В среду, 4 декабря прошла жеребьевка финала Гран-при по фигурному катанию. Короткую программу у женщин откроет Алена Косторная.
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Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
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Наука

Ученые создали эко-сорбент, который спасет среду от разливов нефти

Эксперты рассказали, что полученные материалы можно использовать для сбора и удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и грунта при ликвидации аварийных разливов.
РИА Новости 01:00
Технологии

Google назвала лучшие приложения и игры 2019 года

News.ru вчера в 03:38
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 17:27
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Проанализировав сайт госзакупок, Daily Storm выяснил, что с 2017-го по 2019 год Росгвардия, МВД, Минобороны и ФСБ закупили в общей сложности 117 тысяч упаковок «Кагоцела».
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Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области

Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
REGNUM 19:00
Транспорт

Иностранцев заставят учиться на водителей автобусов в России

Еще семеро получили ранения в столкновении автобуса с грузовиком в тот же день в Подмосковье.
Ридус 19:17
Наука

Редактирование генов китайских близнецов могло привести к мутациям

Ученые утверждают, что редактирование генов, направленное на выработку у детей способности противостоять ВИЧ, не привело к этой цели и вызвало непреднамеренные мутации.
Pravda.Ru 10:31
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Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru 09:36
Космос

Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»

Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

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Технологии

Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram

Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
РИА Новости 06:19
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Газета DAILY вчера в 13:48
Футбол

Семак назвал нынешнюю зарплату Кокорина в «Зените» чисто символической

Журналист «Фонтанки» сравнил названную тренером сумму зарплаты Кокорина с заработком кондуктора и выразил удивление по поводу того, как в таком случае футболист смог позволить себе недавний поход в дорогой ресторан.
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