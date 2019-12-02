Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03 декабря в 03:00
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Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год
RT на русском03 декабря в 04:15
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Мужчина разбил 14 автомобилей в Петербурге
Политика
Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Политика
Путин переназначил ректора МГУ на пять лет
Президент России Владимир Путин переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ имени Ломоносова на следующие пять лет.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Культура
Владимир Путин наградил волонтера из Казани
Владимир Путин наградил победительницу всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» на торжественной церемонии, которая прошла в олимпийском парке Сочи.
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Кино
Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»
Общество
Суд обязал Навального удалить расследование о вице-спикере Мосгордумы
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Шоу-бизнес
Евгений Миронов получил сотрясение мозга во время спектакля
Пришлось отменить следующий спектакль.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Политика
Киев предложил поменять представителей Донбасса в контактной группе
Украина выступила с предложением добавить или заменить представителей Донбасса с территорий, не находящихся под её контролем, в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины в Минске.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева
Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Общество
Поклонник группы «Ленинград» отсудил компенсацию за мат на концерте
Житель Новосибирска Евгений Гуляев отсудил компенсацию за нецензурную лексику, которая прозвучала на концерте популярной группы «Ленинград».
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Политика
МИД призвал ООН отреагировать на закрытие русских школ в Эстонии
Министерство иностранных дел России призвало ОБСЕ, ООН и Совет Европы отреагировать на закрытие в Эстонии ряда русских школ.
Политика
Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Происшествия
В Одессе ищут 10 человек, пропавших без вести при пожаре в колледже
Футбол
В ЦСКА объяснили отказ от бесплатных билетов на матч с «Краснодаром»
Ранее в пресс-службе «Краснодара» корреспонденту «РБ-Спорт» сообщили, что «быки» предлагали ЦСКА бесплатные билеты на ближайший домашний матч, но соперник попросил, чтобы они были платными.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Общество
В Крыму сделали 31 декабря выходным днем
В Республике Крым объявили выходным днем 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Крыминформ».
Футбол
Жеребьевка отбора ЧМ-2022 пройдет ближе к концу 2020 года
Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, пройдет ближе к концу следующего календарного отрезка.
Общество
Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах
Совет судей РФ отклонил идею введения ответственности для журналистов за попытки манипулировать общественным мнением о работе судов, публикации, умаляющие авторитет судебной власти, в том числе за заказные публикации в интересах отдельных участников судебных процессов.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Политика
Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Шоу-бизнес
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Здоровье
Причины повышенного давления по утрам назвали медики
Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.