Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03 декабря в 03:00

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Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03 декабря в 03:01

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости03 декабря в 04:06

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03 декабря в 03:41

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском03 декабря в 04:15

Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru03 декабря в 05:38

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03 декабря в 03:01

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03 декабря в 03:00
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Происшествия

Мужчина разбил 14 автомобилей в Петербурге

Газета.Ru 09:46
Политика

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
Политика

Путин переназначил ректора МГУ на пять лет

Президент России Владимир Путин переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ имени Ломоносова на следующие пять лет.
Телеканал 360° 08:35
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Культура

Владимир Путин наградил волонтера из Казани

Владимир Путин наградил победительницу всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» на торжественной церемонии, которая прошла в олимпийском парке Сочи.
Вести Татарстан 08:45
Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Ведомости вчера в 21:22
Кино

Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»

Cyber.sports.ru вчера в 07:19
Общество

Суд обязал Навального удалить расследование о вице-спикере Мосгордумы

Симоновский суд столицы частично удовлетворил иск главы столичного отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией, его учредителю Алексею Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу.
BFM.ru 08:58
Шоу-бизнес

Евгений Миронов получил сотрясение мозга во время спектакля

Пришлось отменить следующий спектакль.
Газета.Ru 09:16
Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Летидор 02:43
Политика

Киев предложил поменять представителей Донбасса в контактной группе

Украина выступила с предложением добавить или заменить представителей Донбасса с территорий, не находящихся под её контролем, в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины в Минске.
REGNUM 07:54
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Общество

Поклонник группы «Ленинград» отсудил компенсацию за мат на концерте

Житель Новосибирска Евгений Гуляев отсудил компенсацию за нецензурную лексику, которая прозвучала на концерте популярной группы «Ленинград».
Общая газета.RU 09:10
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания вчера в 09:06
Политика

МИД призвал ООН отреагировать на закрытие русских школ в Эстонии

Министерство иностранных дел России призвало ОБСЕ, ООН и Совет Европы отреагировать на закрытие в Эстонии ряда русских школ.
RT на русском 08:41
Политика

Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо

News.ru вчера в 08:33
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ вчера в 16:41
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Происшествия

В Одессе ищут 10 человек, пропавших без вести при пожаре в колледже

РИА Новости вчера в 11:10
Футбол

В ЦСКА объяснили отказ от бесплатных билетов на матч с «Краснодаром»

Ранее в пресс-службе «Краснодара» корреспонденту «РБ-Спорт» сообщили, что «быки» предлагали ЦСКА бесплатные билеты на ближайший домашний матч, но соперник попросил, чтобы они были платными.
Bookmaker-ratings.ru 08:15
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Общество

В Крыму сделали 31 декабря выходным днем

В Республике Крым объявили выходным днем 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Крыминформ».
Lenta.ru 09:52
Футбол

Жеребьевка отбора ЧМ-2022 пройдет ближе к концу 2020 года

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, пройдет ближе к концу следующего календарного отрезка.
ProstoProSport 09:52
Общество

Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах

Совет судей РФ отклонил идею введения ответственности для журналистов за попытки манипулировать общественным мнением о работе судов, публикации, умаляющие авторитет судебной власти, в том числе за заказные публикации в интересах отдельных участников судебных процессов.
ТАСС 07:50
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
Политика

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
РИА Новости 08:36
Спорт

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости 10:00
Шоу-бизнес

Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
REGNUM 02:21
Здоровье

Причины повышенного давления по утрам назвали медики

Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Соловей.Инфо 04:53
Фигурное катание

Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Загребе

РИА Новости 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
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