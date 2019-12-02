с чего всё началось

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Общество Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС Ранее, 4 декабря, ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.

Политика Российских дипломатов высылают из Германии Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.

Здоровье Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика Всемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.

Авто Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.

Политика США продолжат уговаривать Турцию отказаться от С-400 Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Турцию, чтобы Анкара отказалась от использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд на брифинге.

Шоу-бизнес Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.

Политика В Госдуме хотят ужесточить наказание для «черных коллекторов» Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что введение уголовной ответственности в первую очередь это должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность – так называемых "черных коллекторов".