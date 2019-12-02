Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03 декабря в 03:00
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Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год
RT на русском03 декабря в 04:15
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Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
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Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Всемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
Авто
Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года
Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.
Политика
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Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Турцию, чтобы Анкара отказалась от использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд на брифинге.
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Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29
Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже возросло до 29, местонахождение ещё 13 человек неизвестно.
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«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1
В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
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В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
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Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что введение уголовной ответственности в первую очередь это должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность – так называемых "черных коллекторов".
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Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
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В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.