Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03 декабря в 03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru03 декабря в 05:38

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03 декабря в 03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03 декабря в 03:41

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском03 декабря в 04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03 декабря в 03:01

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости03 декабря в 04:06

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03 декабря в 03:00
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Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru вчера в 07:17
Происшествия

Пять тонн красной икры сожгли в Петербурге

МР7.ру вчера в 13:41
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Транспорт

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники

На некоторых участках центра Москвы ввели новый штраф за нелегальную парковку на площадке спецтехники и на газоне.
РБК вчера в 23:34
Общество

Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС

Ранее, 4 декабря, ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия вчера в 22:22
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

Прокуратура потребовала приговорить к четырем годам лишения свободы студента третьего курса факультета политологии Высшей школы экономики (ВШЭ), видеоблогера Егора Жукова.
BFM.ru вчера в 09:15
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости вчера в 20:15
Политика

Российских дипломатов высылают из Германии

Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Примечания вчера в 10:13
Авто

Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Отечественная LADA в рейтинге самых часто перепродаваемых автомобилей стала только 10-й.
Автоновости дня вчера в 22:20
Армия и оружие

Курдские боевики устроили теракт в сирийском Рас-аль-Айне

Боевики курдских террористических формирований устроили взрыв в городе Рас-аль-Айн на севере сирийской провинции Хасака.
ФАН вчера в 06:56
Здоровье

Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены

Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Волгоградская правда вчера в 21:17
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Экономика

Всемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
Капитал страны вчера в 09:13
Авто

Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года

Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.
Автоновости дня 03 декабря в 22:26
Политика

США продолжат уговаривать Турцию отказаться от С-400

Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Турцию, чтобы Анкара отказалась от использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд на брифинге.
REGNUM вчера в 20:33
Хоккей

Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»

Вести.Ru вчера в 21:41
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29

Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже возросло до 29, местонахождение ещё 13 человек неизвестно.
RT на русском вчера в 16:15
Футбол

«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
RT на русском вчера в 14:53
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости вчера в 05:19
Шоу-бизнес

Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике

Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.
Lenta.ru вчера в 03:17
Происшествия

Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше

Газета.Ru вчера в 18:31
Политика

В Госдуме хотят ужесточить наказание для «черных коллекторов»

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что введение уголовной ответственности в первую очередь это должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность – так называемых "черных коллекторов".
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
РБК 03 декабря в 23:48
Наука

Компьютерная модель 46 лет назад предсказала гибель человечества

Компьютеризированная математическая модель предсказала гибель человечества еще 46 лет назад.
Дни24 вчера в 07:00
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru вчера в 09:37
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru вчера в 11:54
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