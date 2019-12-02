Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03 декабря в 03:00

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Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03 декабря в 03:01

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости03 декабря в 04:06

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03 декабря в 03:41

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском03 декабря в 04:15

Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru03 декабря в 05:38

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03 декабря в 03:01

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03 декабря в 03:00
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Общество

Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Газета.Ru 01:54
Единоборства

Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рахима Чахкиева

Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.
Радио Комсомольская правда 02 декабря в 11:08
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК вчера в 08:16
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

Производители стиральных порошков ответили на обвинения ФАС

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании участника акции 27 июля в Москве Конона

Полиция задержала участника акции 27 июля в Москве Даниила Конона, который ранее обвинялся в участии в массовых беспорядках.
RT на русском 02:26
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Кино

Россияне назвали любимые новогодние фильмы

Любимым новогодним фильмом у россиян остается кинокартина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».
ФедералПресс 00:36
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru 01:44
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Национальная служба новостей вчера в 08:51
Политика

Американский сенатор не верит, что «Северный поток-2» можно остановить

В США уже не верят в то, что смогут остановить «Северный поток-2». Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.
Новостной фронт 01:40
Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости 00:00
Общество

Российские СМИ захотели наказывать за давление на суды

Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суды и разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций».
Lenta.ru 01:55
Происшествия

В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал девять человек, которым вменяют причастность террористической деятельности, передает «РИА Новости».
РБК 01:19
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru вчера в 09:10
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Происшествия

В Приморье пациент сбежал голым из реанимации

В Приморье голый мужчина ушел ночью из реанимации Надеждинской центральной районной больницы.
Российская газета вчера в 23:30
Транспорт

ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев

ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.
РИА Новости 01:57
Авто

В России снизились цены на автомобили Ravon

Автоновости дня вчера в 02:14
Политика

Сокуров заявил о враждебности полпреда президента в СЗФО

Кинорежиссер Александр Сокуров назвал «враждебным» поведение полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана, с которым он встречался перед заседанием Совета по правам человека при президенте.
Росбалт вчера в 21:20
Шоу-бизнес

Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Shraibikus News вчера в 15:42
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Политика

СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»

В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
РИА Новости вчера в 15:33
Хоккей

Овечкин применил паяльную лампу во время матча НХЛ

Российская газета 01:02
Происшествия

В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом

На горнолыжном курорте Щирк в Польше из-за взрыва газа обрушилось трёхэтажное здание, под завалами могут находиться восемь человек.
RT на русском вчера в 17:58
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru 03 декабря в 23:32
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