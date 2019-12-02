Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Происшествия
Под Хабаровском сняли на видео сопровождающего автомобиль тигра
View this post on Instagram Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае.
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости
Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Авто
АвтоВАЗ объявил акции на покупку автомобилей Lada
Наконец, до конца декабря продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 50 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 20 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Шоу-бизнес
Игорь Николаев подарил жене гардеробную
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.
Происшествия
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом из Белоруссии
Хоккей
«Локомотив» по буллитам обыграл «Металлург»
Экономика
Законопроект, повышающий возмещение по вкладам, внесен в Госдуму
Законопроект, повышающий размер возмещения по банковским вкладам, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Экономика
Региону выделили 793,5 млн рублей за эффективную работу губернатора
Виталий Невар / Новый Калининград Калининградская область получит грант в размере 793,5 млн рублей за эффективную деятельность высших должностных лиц в 2019 году.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Политика
Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США
Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Происшествия
Медведь задрал пенсионера в Иркутской области
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
США задолжали ООН почти полмиллиарда долларов
Стоит отметить, что в октябре сего года в МИД РФ указали на то, что главным неплательщиком в бюджет ООН на протяжении последнего времени остается Вашингтон.
Политика
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
Культура
Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»
Объявлены новые лауреаты премии "Звезда Театрала" - российской театральной награды, победителей которой определяют зрители путем народного интернет-голосования.
Финансы
Доллар и евро увеличиваются в цене
Сегодня стоимость американского доллара увеличилась на 33 копейки и составила 64,4 рубля.
Политика
Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео
Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов
Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Авто
Volkswagen представил «заряженный» Polo новой генерации
Компания Volkswagen показала «спортивную» модификацию седана Volkswagen Virtus, известного в России под названием Polo.