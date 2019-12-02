Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

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Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

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Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

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Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

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Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00
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Датский банк предсказал России «золотой» 2020-ый. Видео

Вести.UZ14:24
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
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Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru 14:58
Авто

АвтоВАЗ объявил акции на покупку автомобилей Lada

Наконец, до конца декабря продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 50 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 20 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).
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Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.
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В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом из Белоруссии

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Законопроект, повышающий возмещение по вкладам, внесен в Госдуму

Законопроект, повышающий размер возмещения по банковским вкладам, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
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Хоккей

Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
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Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС 03:24
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Экономика

Региону выделили 793,5 млн рублей за эффективную работу губернатора

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Новый Калининград.Ru 07:40
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Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

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Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США

Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

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В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

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США задолжали ООН почти полмиллиарда долларов

Стоит отметить, что в октябре сего года в МИД РФ указали на то, что главным неплательщиком в бюджет ООН на протяжении последнего времени остается Вашингтон.
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Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
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Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»

Объявлены новые лауреаты премии "Звезда Театрала" - российской театральной награды, победителей которой определяют зрители путем народного интернет-голосования.
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Финансы

Доллар и евро увеличиваются в цене

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Политика

Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео

Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
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Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

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Volkswagen представил «заряженный» Polo новой генерации

Компания Volkswagen показала «спортивную» модификацию седана Volkswagen Virtus, известного в России под названием Polo.
Somanyhorses вчера в 14:51
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